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12 апреля 2011, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

В связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы в аэропорту Внуково премьер-министр России Владимир Путин с 15 апреля большинство поездок будет совершать из аэропорта "Шереметьево", сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков.



По словам пресс-секретаря, никаких неудобств регулярным рейсам и пассажирам это не доставит. Из Внуково по-прежнему будут выполняться рейсы премьер-министра в те небольшие города, которые принимают только Ту-134. А "Ту-134 смогут взлетать из Внукова даже во время ремонта полосы. Все остальные рейсы будут выполняться из Шереметьева", - пояснил Дмитрий Песков.



Сейчас соответствующими службами прорабатываются варианты передвижения премьер-министра в Шереметьево на вертолетах. Но "в любом случае, - подчеркнул Дмитрий Песков, - это будет делаться таким образом, чтобы не доставить каких-либо неудобств москвичам".