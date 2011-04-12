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В Белоруссии в результате теракта в минском метро пострадали более 190 человек
12 апреля 2011, 20:24 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]
Министерство внутренних дел Белоруссии опубликовало обновленный список пострадавших в результате взрыва в минском метро. В опубликованном списке 192 человека.
Здесь представлен пофамильный список пострадавших во время теракта в метро Минска:
№ п/п Ф.И.О. Дата рождения
1 Акулич Татьяна Сергеевна 1985
2 Александрия Александр Владимирович 19.04.1991
3 Анохин Павел Александрович 29.06.1959
4 Аринич Анна Ивановна 04.02.1956
5 Артюкевич Яна Вячеславовна 25.01.1992
6 Атрошкина Татьяна Михайловна 24.01.1957
7 Багаев Сергей Игоревич 25.02.1979
8 Барашкова Илона Алексеевна 16.05.1991
9 Барсук Елена Николаевна 24.04.1974
10 Барцевич Наталья Николаевна 14.11.1959
11 Бахмат Андрей Владимирович 05.11.1991
12 Бекиш Максим Викторович 14.11.1986
13 Бенедиктович Елена Владимировна 02.08.1967
14 Бобок Виктория Викторовна 29.12.1986
15 Багаев Сергей Игоревич 25.02.1979
16 Боговая Валентина Васильевна 10.08.1955
17 Боговой Василий Анатольевич 28.04.1986
18 Бохан Виталий Сергеевич 21.09.1986
19 Боярко Юлия Николаевна 16.01.1980
20 Буевич Ирина Александровна 11.11.1960
21 Булдова Людмила Александровна 25.02.1966
22 Вахромин Александр Николаевич 16.01.1958
23 Вергейчик Игорь Петрович 26.04.1969
24 Витко Елена Алексеевна 07.01.1992
25 Лайковский Виталий Валерьевич 10.07.1980
26 Войтехович Алексей Сергеевич 25.10.1989
27 Волков Александр Валерьевич 18.08.1976
28 Волосенков Константин Владимирович 14.11.1987
29 Волчек Леонид Станиславович 04.08.1977
30 Галкин Юрий Васильевич 28.06.1945
31 Голешевич Виктор Брониславович 31.03.1980
32 Голубец Светлана Андреевна 16.04.1990
33 Горная Людмила Владимировна 16.08.1965
34 Горшков Андрей Алексеевич 28.10.1965
35 Горячун Владимир Александрович 18.11.1971
36 Гостеева Александра Александровна 14.08.1992
37 Грецкий Дмитрий Владимирович 23.12.1984
38 Гулина Эльвира Вячеславовна 28.11.1961
39 Гулько Павел Петрович 31.07.1985
40 Гурбан Снежана Константиновна 09.05.1988
41 Дайнеко Виталий Викторович 12.09.1970
42 Дивненко Артем Викторович 30.04.1994
43 Диденёва Наталья Владимировна 17.06.1969
44 Довженок Наталья Михайловна 11.06.1991
45 Дубровская Виктория Леонидовна 29.05.1961
46 Ярошевич Маргарита Васильевна 08.01.1994
47 Желткевич Алла Егоровна 12.07.1955
48 Ивчик Лилия Сергеевна 26.12.1990
49 Ильин Андрей Владимирович 17.08.1974
50 Ильюшенко Николай Алексеевич 14.06.1949
51 Калугина Вероника Анатольевна 25.03.1991
52 Каменко Ирина Александровна 15.06.1988
53 Каморникова Светлана Игоревна 12.12.1967
54 Капелевич Татьяна Сергеевна 06.02.1954
55 Караханов Роман Курбан Оглы 17.08.1989
56 Карпенко Евгений Михайлович 09.08.1984
57 Карпович Ирина Митрофановна 04.01.1956
58 Картыжов Алексей Анатольевич 05.10.1992
59 Кеда Ярослав Петрович 31.08.1987
60 Кириенко Евгений Владимирович 15.08.1985
61 Кирилин Артем Олегович 16.11.1991
62 Кирьянов Александр Иванович
63 Козел Сергей Николаевич 20.12.1965
64 Козич Валерий Павлович 06.10.1989
65 Крамаренко Ольга Антоновна 01.08.1958
66 Комаровская Людмила Викторовна 01.09.1974
67 Кондратенко Елена Игоревна 08.06.1986
68 Кондрусь Егор Геннадьевич 27.03.1988
69 Корбут Михаил Юрьевич 28.11.1984
70 Костевич Ирина Николаевна 06.11.1978
71 Костевич Никита Артемович 13.02.2001
72 Крутая Инесса Александровна 25.01.1979
73 Ксендикова Ирина Сергеевна 07.10.1988
74 Кузьмич Михаил Николаевич 11.06.1991
75 Куликова Анна Валерьевна 06.12.1983
76 Купцова Анастасия Владимировна 25.05.1993
77 Кураков Сергей Витальевич
78 Лайковский Виталий Валерьевич 10.07.1980
79 Лапинская Анна Евгеньевна 06.01.1983
80 Лебединская Елена Александровна 01.02.1960
81 Летяго Екатерина Тадеушевна 08.12.1978
82 Липский Владимир Владимирович 15.06.1946
83 Лисичонок Владимир Иванович 31.08.1954
84 Ломоносова Мария Геннадьевна 12.05.1957
85 Лукова Надежда Васильевна 1961
86 Лукомская Оксана Олеговна 14.04.1993
87 Лычавко Евгений Эрастович 29.01.1990
88 Люцкий Андрей Иванович 09.02.1991
89 Макейчик Анатолий Иванович 09.04.1954
90 Максимова Екатерина Алексеевна 27.04.1954
91 Малинина Мария Николаевна 14.02.1988
92 Манейчик Александр Николаевич
93 Нарутис Ульяна Игоревна 10.08.1983
94 Маслихин Антон Михайлович 19.12.1991
95 Матылицкий Иван Владимирович 21.04.1987
96 Мекинко Анна Ивановна 26.02.1952
97 Мексенко Анна Ивановна
98 Мельникова Людимила Николаевна 1957
99 Мельникова Людмила Николаевна 1957
100 Митлашков Валерий Андреевич 23.07.1992
101 Миронова Елена Николаевна 01.09.1990
102 Мирончик Алексей Андреевич 13.05.1989
103 Мовчан Элина Сергеевна 15.12.1982
104 Моклая Надежда Ревозаревна 15.02.1954
105 Монич Галина Степановна 28.05.1951
106 Мычков Игорь Александрович 16.11.1962
107 Натуркач Инна Васильевна 20.03.1980
108 Осипович Светлана Михайловна 1956
109 Павлович Анна Станиславовна 1992
110 Павловская-Ванслав Елена Иосифовна 29.08.1972
111 Павлючик Наталья Витальевна 04.08.1972
112 Пархоменко Павел Дмитриевич 11.06.1996
113 Патеюк Оксана Владимировна 29.08.1986
114 Пацкевич Анна Федоровна 26.01.1977
115 Перцовская Вероника Игоревна 16.04.1991
116 Петухович Екатернина Игоревна 01.12.1995
117 Пинкевич Даниил Павлович 1988
118 Платоненко Оксана Васильевна 19.10.1978
119 Полякова Францишка Эмельяновна 04.06.1953
120 Понявин Александр Анатольевич 23.08.1971
121 Попова Анна Вячеславовна 1990
122 Прилипко Виктория Николаевна 23.12.1974
123 Проволович Анастасия Алевтиновна 21.07.1994
124 Пугачева Татьяна Станиславовна 10.08.1981
125 Пясецкий Ярослав Александрович 12.09.1984
126 Радкевич Владимир Михайлович 1964
127 Рахманова Нина Павловна 18.01.1963
128 Ращинская Ксения Александровна 06.06.1993
129 Романович Екатерина Ивановна 1951
130 Романовский Алесь Сергеевич 31.10.1989
131 Рудлевский Виктор Иванович 26.08.1968
132 Рутковский Виктор Романович 17.05.1990
133 Рыбикова Анна Сергеевна 02.04.1990
134 Саакян Самвел Эдикович 22.07.1983
135 Самуйло Юлия Витольдовна 09.01.1987
136 Сантарович Ирина Сергеевна 22.09.1986
137 Сапожников Евгений Александрович 19.03.1979
138 Сахарук Наталья Ивановна 1978
139 Сахарчук Наталия Ивановна 29.06.1978
140 Светлов Кирилл Дмитриевич
141 Селедчик Виктор Владимирович 24.10.1996
142 Селиверстова Наталья Николаевна 1979
143 Селюк Надежда Сергеевна 07.03.1987
144 Семенюк Игорь Дмитриевич 08.07.1982
145 Семилетников Алексей Алексеевич 02.01.2009
146 Слободян Маргарита Михайловна 22.04.1991
147 Смирнова Юлия Станиславовна 26.05.1986
148 Сокол Александра Александровна 31.12.1989
149 Сокол Егор Анатольевич 31.10.1985
150 Соловьева Ксения Игроевна 30.10.1994
151 Солодкая Анна Владимировна 1981
152 Степанович Елена Михайловна 13.04.1976
153 Строенко Елена Владимировна 24.02.1986
154 Судник Павел Владимирович 27.07.1990
155 Сушков Василий Иванович 02.01.1956
156 Тарасова Татьяна Владимировна 25 лет
157 Таруц Андрей Анатольевич 30.06.1967
158 Тепляков Денис Михайлович 04.01.1994
159 Токовенко Алина Вечеславовна 20.04.1992
160 Тумаш Игорь Олегович 24.11.1958
161 Туровская Юлия Сергеевна 24.02.1989
162 Тышкевич Андрей Иосифович 08.09.1984
163 Тютюнов Вадим Николаевич 19.02.1964
164 Усович Вячеслав Александрович 16.03.1958
165 Фалейчик Виталий Александрович 23.05.1979
166 Федоров Роман Геннадьевич 21.07.1989
167 Федорцова Елена Викторовна 07.03.1993
168 Филиппович Елена Геннадьевна 09.11.1972
169 Фролова Ольга Александровна 05.01.1973
170 Харитонович Ирина Анатольевна 16.11.1962
171 Хойдым Евгений Николаевич 29.04.1987
172 Худаков Сергей Витальевич 10.02.1994
173 Чарыев Хайдар 24.10.1992
174 Чепиков Михаил Юрьевич 10.09.1966
175 Чернышева Маргарита Петровна 27.06.1975
176 Чистякова Валентина Николаевна 09.02.1948
177 Чихунов Владимир Макеевич 1935
178 Шабан Галина Геннадьевна 19.02.1988
179 Шакуля Виктор Александрович 03.08.1988
180 Шахович Дмитрий Валерьевич 16.04.1990
181 Шелепков Владислав Юрьевич 18.07.1993
182 Шило Яна Симоновна 08.03.1965
183 Шкель Наталья Евгеньевна 24.09.1987
184 Шкель Светлана Евгеньевна 20.04.1985
185 Шокель Юлия Сергеевна 08.08.1991
186 Шубич Марина Николаевна 20.05.1988
187 Юнцевич Мечислав Станиславович 19.05.1960
188 Ядрова Мария Дмитриевна 25.04.1983
189 Якимович Иван Александрович 04.06.1990
190 Ярошевич Маргарита Васильевна 08.01.1994
191 Яскель Андрей Станиславович 30.09.1989
192 Ясюкевич Мира Рениковна 04.11.1969