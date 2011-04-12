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//Общество

В Белоруссии в результате теракта в минском метро пострадали более 190 человек

12 апреля 2011, 20:24 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Министерство внутренних дел Белоруссии опубликовало обновленный список пострадавших в результате взрыва в минском метро. В опубликованном списке 192 человека.

Здесь представлен пофамильный список пострадавших во время теракта в метро Минска:

№  п/п    Ф.И.О.    Дата рождения


1     Акулич Татьяна Сергеевна    1985
2     Александрия Александр Владимирович  19.04.1991
3     Анохин Павел Александрович   29.06.1959
4     Аринич Анна Ивановна    04.02.1956
5     Артюкевич Яна Вячеславовна    25.01.1992
6     Атрошкина Татьяна Михайловна    24.01.1957
7     Багаев Сергей Игоревич    25.02.1979
8     Барашкова Илона Алексеевна    16.05.1991
9     Барсук Елена Николаевна    24.04.1974
10    Барцевич Наталья Николаевна    14.11.1959
11    Бахмат Андрей Владимирович    05.11.1991
12    Бекиш Максим Викторович    14.11.1986
13    Бенедиктович Елена Владимировна    02.08.1967
14    Бобок Виктория Викторовна    29.12.1986
15    Багаев Сергей Игоревич    25.02.1979
16    Боговая Валентина Васильевна    10.08.1955
17    Боговой Василий Анатольевич    28.04.1986
18    Бохан Виталий Сергеевич    21.09.1986
19    Боярко Юлия Николаевна    16.01.1980
20    Буевич Ирина Александровна    11.11.1960
21    Булдова Людмила Александровна    25.02.1966
22    Вахромин Александр Николаевич    16.01.1958
23    Вергейчик Игорь Петрович    26.04.1969
24    Витко Елена Алексеевна    07.01.1992
25    Лайковский Виталий Валерьевич    10.07.1980
26    Войтехович Алексей Сергеевич    25.10.1989
27    Волков Александр Валерьевич    18.08.1976
28    Волосенков Константин Владимирович    14.11.1987
29    Волчек Леонид Станиславович      04.08.1977
30    Галкин Юрий Васильевич    28.06.1945
31    Голешевич Виктор Брониславович    31.03.1980
32    Голубец Светлана Андреевна    16.04.1990
33    Горная Людмила Владимировна    16.08.1965
34    Горшков Андрей Алексеевич    28.10.1965
35    Горячун Владимир Александрович    18.11.1971
36    Гостеева Александра Александровна    14.08.1992
37    Грецкий Дмитрий Владимирович    23.12.1984
38    Гулина Эльвира Вячеславовна    28.11.1961
39    Гулько Павел Петрович    31.07.1985
40    Гурбан Снежана Константиновна    09.05.1988
41    Дайнеко Виталий Викторович    12.09.1970
42    Дивненко Артем Викторович    30.04.1994
43    Диденёва Наталья Владимировна    17.06.1969
44    Довженок Наталья Михайловна    11.06.1991
45    Дубровская Виктория Леонидовна    29.05.1961
46    Ярошевич Маргарита Васильевна    08.01.1994
47    Желткевич Алла Егоровна    12.07.1955
48    Ивчик Лилия Сергеевна    26.12.1990
49    Ильин Андрей Владимирович    17.08.1974
50    Ильюшенко Николай Алексеевич    14.06.1949
51    Калугина Вероника Анатольевна    25.03.1991
52    Каменко Ирина Александровна    15.06.1988
53    Каморникова Светлана Игоревна    12.12.1967
54    Капелевич Татьяна Сергеевна    06.02.1954
55    Караханов Роман Курбан Оглы     17.08.1989
56    Карпенко Евгений Михайлович    09.08.1984
57    Карпович Ирина Митрофановна    04.01.1956
58    Картыжов Алексей Анатольевич    05.10.1992
59    Кеда Ярослав Петрович    31.08.1987
60    Кириенко Евгений Владимирович    15.08.1985
61    Кирилин Артем Олегович    16.11.1991
62    Кирьянов Александр Иванович     
63    Козел Сергей Николаевич    20.12.1965
64    Козич Валерий Павлович    06.10.1989
65    Крамаренко Ольга Антоновна    01.08.1958
66    Комаровская Людмила Викторовна    01.09.1974
67    Кондратенко Елена Игоревна    08.06.1986
68    Кондрусь Егор Геннадьевич    27.03.1988
69    Корбут Михаил Юрьевич    28.11.1984
70    Костевич Ирина Николаевна    06.11.1978
71    Костевич Никита Артемович    13.02.2001
72    Крутая Инесса Александровна    25.01.1979
73    Ксендикова Ирина Сергеевна    07.10.1988
74    Кузьмич Михаил Николаевич    11.06.1991
75    Куликова Анна Валерьевна    06.12.1983
76    Купцова Анастасия Владимировна    25.05.1993
77    Кураков Сергей Витальевич     
78    Лайковский Виталий Валерьевич    10.07.1980
79    Лапинская Анна Евгеньевна    06.01.1983
80    Лебединская Елена Александровна    01.02.1960
81    Летяго Екатерина Тадеушевна    08.12.1978
82    Липский Владимир Владимирович    15.06.1946
83    Лисичонок Владимир Иванович    31.08.1954
84    Ломоносова Мария Геннадьевна    12.05.1957
85    Лукова Надежда Васильевна    1961
86    Лукомская Оксана Олеговна    14.04.1993
87    Лычавко Евгений Эрастович    29.01.1990
88    Люцкий Андрей Иванович    09.02.1991
89    Макейчик Анатолий Иванович    09.04.1954
90    Максимова Екатерина Алексеевна    27.04.1954
91    Малинина Мария Николаевна    14.02.1988
92    Манейчик Александр Николаевич     
93    Нарутис Ульяна Игоревна    10.08.1983
94    Маслихин Антон Михайлович    19.12.1991
95    Матылицкий Иван Владимирович    21.04.1987
96    Мекинко Анна Ивановна    26.02.1952
97    Мексенко Анна Ивановна     
98    Мельникова Людимила Николаевна    1957
99    Мельникова Людмила Николаевна    1957
100    Митлашков Валерий Андреевич    23.07.1992
101    Миронова Елена Николаевна    01.09.1990
102    Мирончик Алексей Андреевич    13.05.1989
103    Мовчан Элина Сергеевна    15.12.1982
104    Моклая Надежда Ревозаревна    15.02.1954
105    Монич Галина Степановна    28.05.1951
106    Мычков Игорь Александрович    16.11.1962
107    Натуркач Инна Васильевна    20.03.1980
108    Осипович Светлана Михайловна    1956
109    Павлович Анна Станиславовна    1992
110    Павловская-Ванслав Елена Иосифовна    29.08.1972
111    Павлючик Наталья Витальевна    04.08.1972
112    Пархоменко Павел Дмитриевич    11.06.1996
113    Патеюк Оксана Владимировна    29.08.1986
114    Пацкевич Анна Федоровна    26.01.1977
115    Перцовская Вероника Игоревна    16.04.1991
116    Петухович Екатернина Игоревна    01.12.1995
117    Пинкевич Даниил Павлович    1988
118    Платоненко Оксана Васильевна    19.10.1978
119    Полякова Францишка Эмельяновна    04.06.1953
120    Понявин Александр Анатольевич    23.08.1971
121    Попова Анна Вячеславовна    1990
122    Прилипко Виктория Николаевна    23.12.1974
123    Проволович Анастасия Алевтиновна    21.07.1994
124    Пугачева Татьяна Станиславовна    10.08.1981
125    Пясецкий Ярослав Александрович    12.09.1984
126    Радкевич Владимир Михайлович    1964
127    Рахманова Нина Павловна    18.01.1963
128    Ращинская Ксения Александровна    06.06.1993
129    Романович Екатерина Ивановна    1951
130    Романовский Алесь Сергеевич    31.10.1989
131    Рудлевский Виктор Иванович    26.08.1968
132    Рутковский Виктор Романович    17.05.1990
133    Рыбикова Анна Сергеевна    02.04.1990
134    Саакян Самвел Эдикович    22.07.1983
135    Самуйло Юлия Витольдовна    09.01.1987
136    Сантарович Ирина Сергеевна    22.09.1986
137    Сапожников Евгений Александрович    19.03.1979
138    Сахарук Наталья Ивановна    1978
139    Сахарчук Наталия Ивановна    29.06.1978
140    Светлов Кирилл Дмитриевич     
141    Селедчик Виктор Владимирович    24.10.1996
142    Селиверстова Наталья Николаевна    1979
143    Селюк Надежда Сергеевна    07.03.1987
144    Семенюк Игорь Дмитриевич    08.07.1982
145    Семилетников Алексей Алексеевич    02.01.2009
146    Слободян Маргарита Михайловна    22.04.1991
147    Смирнова Юлия Станиславовна    26.05.1986
148    Сокол Александра Александровна    31.12.1989
149    Сокол Егор Анатольевич    31.10.1985
150    Соловьева Ксения Игроевна    30.10.1994
151    Солодкая Анна Владимировна    1981
152    Степанович Елена Михайловна    13.04.1976
153    Строенко Елена Владимировна    24.02.1986
154    Судник Павел Владимирович    27.07.1990
155    Сушков Василий Иванович    02.01.1956
156    Тарасова Татьяна Владимировна    25 лет
157    Таруц Андрей Анатольевич    30.06.1967
158    Тепляков Денис Михайлович    04.01.1994
159    Токовенко Алина Вечеславовна    20.04.1992
160    Тумаш Игорь Олегович    24.11.1958
161    Туровская Юлия  Сергеевна    24.02.1989
162    Тышкевич Андрей Иосифович    08.09.1984
163    Тютюнов Вадим Николаевич    19.02.1964
164    Усович Вячеслав Александрович    16.03.1958
165    Фалейчик Виталий Александрович    23.05.1979
166    Федоров Роман Геннадьевич    21.07.1989
167    Федорцова Елена Викторовна    07.03.1993
168    Филиппович Елена Геннадьевна    09.11.1972
169    Фролова Ольга Александровна    05.01.1973
170    Харитонович Ирина Анатольевна    16.11.1962
171    Хойдым Евгений Николаевич    29.04.1987
172    Худаков Сергей Витальевич    10.02.1994
173    Чарыев Хайдар    24.10.1992
174    Чепиков Михаил Юрьевич    10.09.1966
175    Чернышева Маргарита Петровна    27.06.1975
176    Чистякова Валентина Николаевна    09.02.1948
177    Чихунов Владимир Макеевич    1935
178    Шабан Галина Геннадьевна    19.02.1988
179    Шакуля Виктор Александрович    03.08.1988
180    Шахович Дмитрий Валерьевич    16.04.1990
181    Шелепков Владислав Юрьевич    18.07.1993
182    Шило Яна Симоновна    08.03.1965
183    Шкель Наталья Евгеньевна    24.09.1987
184    Шкель Светлана Евгеньевна    20.04.1985
185    Шокель Юлия Сергеевна    08.08.1991
186    Шубич Марина Николаевна    20.05.1988
187    Юнцевич Мечислав Станиславович    19.05.1960
188    Ядрова Мария Дмитриевна    25.04.1983
189    Якимович Иван Александрович    04.06.1990
190    Ярошевич Маргарита Васильевна    08.01.1994
191    Яскель Андрей Станиславович    30.09.1989
192    Ясюкевич Мира Рениковна     04.11.1969

СБ