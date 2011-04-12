В Белоруссии в результате теракта в минском метро пострадали более 190 человек

//Общество

12 апреля 2011, 20:24 [ «Аргументы Недели. Белоруссия» ]

Министерство внутренних дел Белоруссии опубликовало обновленный список пострадавших в результате взрыва в минском метро. В опубликованном списке 192 человека.



Здесь представлен пофамильный список пострадавших во время теракта в метро Минска:



№ п/п Ф.И.О. Дата рождения





1 Акулич Татьяна Сергеевна 1985

2 Александрия Александр Владимирович 19.04.1991

3 Анохин Павел Александрович 29.06.1959

4 Аринич Анна Ивановна 04.02.1956

5 Артюкевич Яна Вячеславовна 25.01.1992

6 Атрошкина Татьяна Михайловна 24.01.1957

7 Багаев Сергей Игоревич 25.02.1979

8 Барашкова Илона Алексеевна 16.05.1991

9 Барсук Елена Николаевна 24.04.1974

10 Барцевич Наталья Николаевна 14.11.1959

11 Бахмат Андрей Владимирович 05.11.1991

12 Бекиш Максим Викторович 14.11.1986

13 Бенедиктович Елена Владимировна 02.08.1967

14 Бобок Виктория Викторовна 29.12.1986

15 Багаев Сергей Игоревич 25.02.1979

16 Боговая Валентина Васильевна 10.08.1955

17 Боговой Василий Анатольевич 28.04.1986

18 Бохан Виталий Сергеевич 21.09.1986

19 Боярко Юлия Николаевна 16.01.1980

20 Буевич Ирина Александровна 11.11.1960

21 Булдова Людмила Александровна 25.02.1966

22 Вахромин Александр Николаевич 16.01.1958

23 Вергейчик Игорь Петрович 26.04.1969

24 Витко Елена Алексеевна 07.01.1992

25 Лайковский Виталий Валерьевич 10.07.1980

26 Войтехович Алексей Сергеевич 25.10.1989

27 Волков Александр Валерьевич 18.08.1976

28 Волосенков Константин Владимирович 14.11.1987

29 Волчек Леонид Станиславович 04.08.1977

30 Галкин Юрий Васильевич 28.06.1945

31 Голешевич Виктор Брониславович 31.03.1980

32 Голубец Светлана Андреевна 16.04.1990

33 Горная Людмила Владимировна 16.08.1965

34 Горшков Андрей Алексеевич 28.10.1965

35 Горячун Владимир Александрович 18.11.1971

36 Гостеева Александра Александровна 14.08.1992

37 Грецкий Дмитрий Владимирович 23.12.1984

38 Гулина Эльвира Вячеславовна 28.11.1961

39 Гулько Павел Петрович 31.07.1985

40 Гурбан Снежана Константиновна 09.05.1988

41 Дайнеко Виталий Викторович 12.09.1970

42 Дивненко Артем Викторович 30.04.1994

43 Диденёва Наталья Владимировна 17.06.1969

44 Довженок Наталья Михайловна 11.06.1991

45 Дубровская Виктория Леонидовна 29.05.1961

46 Ярошевич Маргарита Васильевна 08.01.1994

47 Желткевич Алла Егоровна 12.07.1955

48 Ивчик Лилия Сергеевна 26.12.1990

49 Ильин Андрей Владимирович 17.08.1974

50 Ильюшенко Николай Алексеевич 14.06.1949

51 Калугина Вероника Анатольевна 25.03.1991

52 Каменко Ирина Александровна 15.06.1988

53 Каморникова Светлана Игоревна 12.12.1967

54 Капелевич Татьяна Сергеевна 06.02.1954

55 Караханов Роман Курбан Оглы 17.08.1989

56 Карпенко Евгений Михайлович 09.08.1984

57 Карпович Ирина Митрофановна 04.01.1956

58 Картыжов Алексей Анатольевич 05.10.1992

59 Кеда Ярослав Петрович 31.08.1987

60 Кириенко Евгений Владимирович 15.08.1985

61 Кирилин Артем Олегович 16.11.1991

62 Кирьянов Александр Иванович

63 Козел Сергей Николаевич 20.12.1965

64 Козич Валерий Павлович 06.10.1989

65 Крамаренко Ольга Антоновна 01.08.1958

66 Комаровская Людмила Викторовна 01.09.1974

67 Кондратенко Елена Игоревна 08.06.1986

68 Кондрусь Егор Геннадьевич 27.03.1988

69 Корбут Михаил Юрьевич 28.11.1984

70 Костевич Ирина Николаевна 06.11.1978

71 Костевич Никита Артемович 13.02.2001

72 Крутая Инесса Александровна 25.01.1979

73 Ксендикова Ирина Сергеевна 07.10.1988

74 Кузьмич Михаил Николаевич 11.06.1991

75 Куликова Анна Валерьевна 06.12.1983

76 Купцова Анастасия Владимировна 25.05.1993

77 Кураков Сергей Витальевич

78 Лайковский Виталий Валерьевич 10.07.1980

79 Лапинская Анна Евгеньевна 06.01.1983

80 Лебединская Елена Александровна 01.02.1960

81 Летяго Екатерина Тадеушевна 08.12.1978

82 Липский Владимир Владимирович 15.06.1946

83 Лисичонок Владимир Иванович 31.08.1954

84 Ломоносова Мария Геннадьевна 12.05.1957

85 Лукова Надежда Васильевна 1961

86 Лукомская Оксана Олеговна 14.04.1993

87 Лычавко Евгений Эрастович 29.01.1990

88 Люцкий Андрей Иванович 09.02.1991

89 Макейчик Анатолий Иванович 09.04.1954

90 Максимова Екатерина Алексеевна 27.04.1954

91 Малинина Мария Николаевна 14.02.1988

92 Манейчик Александр Николаевич

93 Нарутис Ульяна Игоревна 10.08.1983

94 Маслихин Антон Михайлович 19.12.1991

95 Матылицкий Иван Владимирович 21.04.1987

96 Мекинко Анна Ивановна 26.02.1952

97 Мексенко Анна Ивановна

98 Мельникова Людимила Николаевна 1957

99 Мельникова Людмила Николаевна 1957

100 Митлашков Валерий Андреевич 23.07.1992

101 Миронова Елена Николаевна 01.09.1990

102 Мирончик Алексей Андреевич 13.05.1989

103 Мовчан Элина Сергеевна 15.12.1982

104 Моклая Надежда Ревозаревна 15.02.1954

105 Монич Галина Степановна 28.05.1951

106 Мычков Игорь Александрович 16.11.1962

107 Натуркач Инна Васильевна 20.03.1980

108 Осипович Светлана Михайловна 1956

109 Павлович Анна Станиславовна 1992

110 Павловская-Ванслав Елена Иосифовна 29.08.1972

111 Павлючик Наталья Витальевна 04.08.1972

112 Пархоменко Павел Дмитриевич 11.06.1996

113 Патеюк Оксана Владимировна 29.08.1986

114 Пацкевич Анна Федоровна 26.01.1977

115 Перцовская Вероника Игоревна 16.04.1991

116 Петухович Екатернина Игоревна 01.12.1995

117 Пинкевич Даниил Павлович 1988

118 Платоненко Оксана Васильевна 19.10.1978

119 Полякова Францишка Эмельяновна 04.06.1953

120 Понявин Александр Анатольевич 23.08.1971

121 Попова Анна Вячеславовна 1990

122 Прилипко Виктория Николаевна 23.12.1974

123 Проволович Анастасия Алевтиновна 21.07.1994

124 Пугачева Татьяна Станиславовна 10.08.1981

125 Пясецкий Ярослав Александрович 12.09.1984

126 Радкевич Владимир Михайлович 1964

127 Рахманова Нина Павловна 18.01.1963

128 Ращинская Ксения Александровна 06.06.1993

129 Романович Екатерина Ивановна 1951

130 Романовский Алесь Сергеевич 31.10.1989

131 Рудлевский Виктор Иванович 26.08.1968

132 Рутковский Виктор Романович 17.05.1990

133 Рыбикова Анна Сергеевна 02.04.1990

134 Саакян Самвел Эдикович 22.07.1983

135 Самуйло Юлия Витольдовна 09.01.1987

136 Сантарович Ирина Сергеевна 22.09.1986

137 Сапожников Евгений Александрович 19.03.1979

138 Сахарук Наталья Ивановна 1978

139 Сахарчук Наталия Ивановна 29.06.1978

140 Светлов Кирилл Дмитриевич

141 Селедчик Виктор Владимирович 24.10.1996

142 Селиверстова Наталья Николаевна 1979

143 Селюк Надежда Сергеевна 07.03.1987

144 Семенюк Игорь Дмитриевич 08.07.1982

145 Семилетников Алексей Алексеевич 02.01.2009

146 Слободян Маргарита Михайловна 22.04.1991

147 Смирнова Юлия Станиславовна 26.05.1986

148 Сокол Александра Александровна 31.12.1989

149 Сокол Егор Анатольевич 31.10.1985

150 Соловьева Ксения Игроевна 30.10.1994

151 Солодкая Анна Владимировна 1981

152 Степанович Елена Михайловна 13.04.1976

153 Строенко Елена Владимировна 24.02.1986

154 Судник Павел Владимирович 27.07.1990

155 Сушков Василий Иванович 02.01.1956

156 Тарасова Татьяна Владимировна 25 лет

157 Таруц Андрей Анатольевич 30.06.1967

158 Тепляков Денис Михайлович 04.01.1994

159 Токовенко Алина Вечеславовна 20.04.1992

160 Тумаш Игорь Олегович 24.11.1958

161 Туровская Юлия Сергеевна 24.02.1989

162 Тышкевич Андрей Иосифович 08.09.1984

163 Тютюнов Вадим Николаевич 19.02.1964

164 Усович Вячеслав Александрович 16.03.1958

165 Фалейчик Виталий Александрович 23.05.1979

166 Федоров Роман Геннадьевич 21.07.1989

167 Федорцова Елена Викторовна 07.03.1993

168 Филиппович Елена Геннадьевна 09.11.1972

169 Фролова Ольга Александровна 05.01.1973

170 Харитонович Ирина Анатольевна 16.11.1962

171 Хойдым Евгений Николаевич 29.04.1987

172 Худаков Сергей Витальевич 10.02.1994

173 Чарыев Хайдар 24.10.1992

174 Чепиков Михаил Юрьевич 10.09.1966

175 Чернышева Маргарита Петровна 27.06.1975

176 Чистякова Валентина Николаевна 09.02.1948

177 Чихунов Владимир Макеевич 1935

178 Шабан Галина Геннадьевна 19.02.1988

179 Шакуля Виктор Александрович 03.08.1988

180 Шахович Дмитрий Валерьевич 16.04.1990

181 Шелепков Владислав Юрьевич 18.07.1993

182 Шило Яна Симоновна 08.03.1965

183 Шкель Наталья Евгеньевна 24.09.1987

184 Шкель Светлана Евгеньевна 20.04.1985

185 Шокель Юлия Сергеевна 08.08.1991

186 Шубич Марина Николаевна 20.05.1988

187 Юнцевич Мечислав Станиславович 19.05.1960

188 Ядрова Мария Дмитриевна 25.04.1983

189 Якимович Иван Александрович 04.06.1990

190 Ярошевич Маргарита Васильевна 08.01.1994

191 Яскель Андрей Станиславович 30.09.1989

192 Ясюкевич Мира Рениковна 04.11.1969