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//Общество

Дмитрий Медведев думает идти на второй президентский срок

12 апреля 2011, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня президент России Дмитрий Медведев заявил, что думает о возможности баллотироваться на второй президентский срок и о своем решении он вскоре расскажет.

В своем интервью китайским СМИ накануне поездки в Китай на саммит БРИКС, Дмитрий Медведев сказал: "Я не исключаю того, что я буду баллотироваться на новый срок, на должность президента. Будущего, конечно, не знает никто, но я могу сказать, что я, как действующий глава государства, как президент, конечно, о нём думаю, я просто обязан это делать".

"Решение будет принято, причём в достаточно уже короткой перспективе, потому что уже меньше года остаётся, - продолжил Дмитрий Медведев. - Но это решение должно, во-первых, быть зрелым и, во-вторых, оно должно опираться на существующую социальную ситуацию, на существующий расклад политических предпочтений и, самое главное, на отношение людей", - цитирует слова главы российского государства ИТАР-ТАСС.

Российский президент считает, что прежде чем принять такое решение, "надо взвесить все шансы, не действовать механистически, а именно действовать с полным пониманием ситуации. Я рассчитываю, что такое понимание в относительно короткой перспективе сформируется, я о нем расскажу", - пообещал он.

СБ

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