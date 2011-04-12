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//Общество

Приземление корабля "Союз ТМА-20" с экипажем переносится на неделю

12 апреля 2011, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Приземление пилотируемого корабля "Союз ТМА-20" с экипажем, который находится на Международной космической станции с декабря 2010 года, откладывается на неделю.

Сотрудник ЦУПа сообщил: "Учитывая то, что запуск корабля "Союз ТМА-02М" перенесен с 30 мая на 7 июня, принято решение отложить приземление корабля "Союз ТМА-20" с 16 на 24 мая", - цитирует его слова Интерфакс. На Землю готовятся возвратиться россиянин Дмитрий Кондратьев, итальянец Паоло Несполи и американка Кэтрин Коулман.

СБ

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