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//Общество

Владимир Путин распорядился пресечь аферы с материнским капиталом (ВИДЕО)

11 апреля 2011, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Владимир Путин на селекторном совещании, посвященном итогам работы Пенсионного фонда, заявил о необходимости исключить любые злоупотребления в сфере использования материнского капитала.

Минздравсоцразвития РФ зафиксировало факты обналичивания материнского капитала недобросовестными структурами и глава  ведомства Татьяна Голикова на совещании рассказал: "Может быть, даже не нужно особенно вносить изменения в законодательство, но нужно давать указания правоохранительным органам, чтобы они в связи с отделениями Пенсионного фонда на местах пресекали эти случаи".

Путин пообещал, что варианты решения этой проблемы будут проработаны: "Нужно подумать, чтобы полностью исключить любые злоупотребления при использовании материнского капитала".

Вопрос материнского капитала был затронут сегодня и президентом Дмитрием Медведевым во время посещения ткацкой фабрики в Смоленске. Женщины-матери задали вопрос главе государства, могут ли они потратить маткапитал на свое образование.

ИЧ

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