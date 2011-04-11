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11 апреля 2011, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума отклонила законопроект, который ограничивал использование мигалок.

Автор документа депутат от "Единой России" Анатолий Иванов предлагал прописать в законе пункт, согласно которому водитель должен уступать дорогу машинам со спецсигналами только в случае, если она выполняет неотложные служебные задания от которого зависят жизнь и здоровье граждан. "Если же мигалка используется в иных целях, то водителя должны лишать прав на срок до 2 лет", - предлагал Иванов. В профильном комитете обратили внимание на ряд важных технических недоработок: в действующие правила дорожного движения не содержат такого понятия, как «неотложное служебное задание». Единоросс, заместитель председателя думского комитета по конституционному законодательству Александр Москалец пояснил, что если это понятие ввести, то придется снять очень многие спецсигналы, поскольку деятельность ряда должностных лиц с трудом подпадает под понятие неотложности.