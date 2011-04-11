Госдума утвердила в третьем чтении повышенные штрафы за нарушение ПДД

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11 апреля 2011, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня Государственная дума утвердила в третьем чтении законопроект, устанавливающий повышенные штрафы для водителей, нарушающих правила дорожного движения (ПДД).



Согласно принятому документу, который начнет действовать с 1 июля 2012 года, повышаются штрафы за остановку и стоянку на мосту, путепроводе или под ним с нынешних 100 рублей до 300 рублей. При этом водителям, нарушившим ПДД в Москве и Санкт-Петербурге, придется заплатить 2500 рублей.



Законопроект также предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей, согласно которой штраф за стоянку или остановку в запрещенных местах составит 1500 рублей, а для Москвы и Санкт-Петербурга эта сумма составит 3000 тысячи рублей.



Также ужесточается наказание для водителей, которые не пропустили автомобили "скорой помощи", полиции и пожарной службы. штраф для Москвы и Санкт-Петербурга будет увеличен с нынешних 300-500 рублей до 3000 тысяч рублей, передает РИА Новости.