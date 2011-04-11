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11 апреля 2011, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев произвел ряд назначений в Следственный комитет РФ.

Сегодня опубликованы два Указа президента, согласно которым были назначены заместители главы Следственного комитета России и утверждены десять следователей старших следователей по особо важным делам при председателе СК РФ, а также сотрудники центрального аппарата.

Заместителями главы Следственного комитета Российской Федерацмм стали: генерал-лейтенант юстиции Борис Карнаухов, генерал-майор юстиции Елена Леоненко, генерал-полковник юстиции Юрий Нырков, а также генерал-полковник юстиции Василий Пискарев. Ранее 2 апреля был переутвержден в должности заместитель, начальник главного военного следственного управления СК РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Сорочкин.

Старшими следователями по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации назначены:

полковник юстиции Геннадий Кукло

полковник юстиции Зигмунд Ложис

подполковник юстиции Евгения Минаева

полковник юстиции Денис Никандров

полковник юстиции Михаил Туманов

генерал-майор юстиции Николай Тутевич

генерал-майор юстиции Юрий Тютюнник

генерал-майор юстиции Николай Ущаповский

генерал-майор юстиции Александр Филин

генерал-майор юстиции Валерий Хомицкий.

Генерал-майор юстиции Виктор Долженко стал руководителем управления кадров Следственного комитета Российской Федерации;

полковник юстиции Александр Иванов— первым заместителем руководителя Главного управления криминалистики;

полковник юстиции Алексей Истомин— первым заместителем руководителя Главного организационно-инспекторского управления, руководителем организационно-контрольного управления;

генерал-майор юстиции Алан Касаев— руководителем правового управления;

полковник юстиции Валерий Назаренко— первым заместителем руководителя Главного управления процессуального контроля;

генерал-майор юстиции Дмитрий Пещеров— руководителем управления по рассмотрению обращений граждан и документационному обеспечению;

подполковник юстиции Виталий Фролов— первым заместителем руководителя Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета;

генерал-лейтенант юстиции Михаил Ядров— руководителем управления международно-правового сотрудничества.

Почти три месяца в СКР официально был глава Александр Бастрыкин, все его заместители имели приставку и.о.