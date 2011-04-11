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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Дмитрий Медведев произвел ряд назначений в Следственный комитет РФ

11 апреля 2011, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев произвел ряд назначений в Следственный комитет РФ.

Сегодня опубликованы два Указа президента, согласно которым  были назначены заместители главы Следственного комитета России и  утверждены десять следователей старших следователей по особо важным делам при председателе СК РФ, а также  сотрудники центрального аппарата.

Заместителями главы Следственного комитета Российской Федерацмм  стали: генерал-лейтенант юстиции Борис Карнаухов, генерал-майор юстиции Елена Леоненко, генерал-полковник юстиции Юрий Нырков, а также генерал-полковник юстиции Василий Пискарев. Ранее 2 апреля был переутвержден в должности заместитель, начальник главного военного следственного управления СК РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Сорочкин.

Старшими следователями по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации назначены:
полковник юстиции Геннадий Кукло
полковник юстиции Зигмунд Ложис
подполковник юстиции Евгения Минаева
полковник юстиции Денис Никандров
полковник юстиции Михаил Туманов
генерал-майор юстиции Николай Тутевич
генерал-майор юстиции Юрий Тютюнник
генерал-майор юстиции Николай Ущаповский
генерал-майор юстиции Александр Филин
генерал-майор юстиции Валерий Хомицкий.

Генерал-майор юстиции Виктор Долженко стал руководителем управления кадров Следственного комитета Российской Федерации;
полковник юстиции Александр Иванов— первым заместителем руководителя Главного управления криминалистики;
полковник юстиции Алексей Истомин— первым заместителем руководителя Главного организационно-инспекторского управления, руководителем организационно-контрольного управления;
генерал-майор юстиции Алан Касаев— руководителем правового управления;
полковник юстиции Валерий Назаренко— первым заместителем руководителя Главного управления процессуального контроля;
генерал-майор юстиции Дмитрий Пещеров— руководителем управления по рассмотрению обращений граждан и документационному обеспечению;
подполковник юстиции Виталий Фролов— первым заместителем руководителя Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета;
генерал-лейтенант юстиции Михаил Ядров— руководителем управления международно-правового сотрудничества.

Почти три месяца в СКР официально был глава Александр Бастрыкин, все его заместители имели приставку и.о.

 

ИЧ

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