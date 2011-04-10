Сотрудникам новосозданной российской полиции удастся сэкономить на погонах

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10 апреля 2011, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Согласно постановлению правительства РФ, проект которого опубликован на сайте МВД РФ погоны преобразованной в полицию российской милиции сохранят свой прежний вид.

По постановлению, полицейские будут носить форму темно-синего цвета, следователи - серо-голубого цвета.

В документе детально расписан ассортимент обмундирования, включая нижнее белье, для мужчин и женщин - сотрудников полиции, юстиции, курсантов, а также сроки носки формы.

Документ предусматривает выдачу дополнительных предметов одежды для сотрудников, несущих службу в местности с холодным, жарким и умеренным климатом.