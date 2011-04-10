Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Сотрудникам новосозданной российской полиции удастся сэкономить на погонах

10 апреля 2011, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Согласно постановлению правительства РФ, проект которого опубликован на сайте МВД РФ погоны преобразованной в полицию российской милиции сохранят свой прежний вид.

По постановлению, полицейские будут носить форму темно-синего цвета, следователи - серо-голубого цвета.

В документе детально расписан ассортимент обмундирования, включая нижнее белье, для мужчин и женщин - сотрудников полиции, юстиции, курсантов, а также сроки носки формы.

Документ предусматривает выдачу дополнительных предметов одежды для сотрудников, несущих службу в местности с холодным, жарким и умеренным климатом.

ЕГ

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан