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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Родители стали называть своих детей символично - Миллиард, Эдем, Пеле и Ньютон

8 апреля 2011, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Грузии родители стали регистрировать своих детей под необычными, но весьма понятными для их ожиданий в будущем именами.
В базе данных Гражданского реестра Грузии в 2011 году зарегистрированы Миллиард, Самдзимара, Вебертела, Мхедари, Винари, Кукуша, Эдем, Пучки, Физика, Пеле, Гаринча, Ньютон, Савдагул, Фемистокл, Кеклуца, Нектари, Ламази, Варгиси, Мокеипе и другие, сообщает Росбалт.
Кстати, в июле 2009 года в Санкт-Петербурге родился мальчик. Его назвали в честь президента Ирана странным и длинным именем Махмудахмадинежад. 10 декабря того же года на Украине родился мальчик, мама которого решила назвать его Янукович.

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