Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Рамзан Кадыров надеется взять Умарова живым, если террорист пока не убит

8 апреля 2011, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Чечни Рамзан Кадыров надеется взять террориста Доку Умарова живым, если главарь бандподполья пока  не убит. По мнению Кадырова, к сообщениям о том, что  Умаров остался в живых, нужно относиться критично.

"Никем еще не доказано, что этой крысоматке удалось выжить. Нет еще данных генетической экспертизы. Никто не видел живого Умарова", - сказал глава Чечни. По словам Кадырова, разговоры о том, что террорист куда-то позвонил, не могут быть расценены серьезно, возможно, могли и подражать.

"Нужно дождаться официального сообщения следственных органов, которые проинформируют, найдены ли среди останков бандитов фрагменты тела Умарова," - считает Кадыров.

ИЧ

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…

//новости ан

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения…

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

//новости ан

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…