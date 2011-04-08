Рамзан Кадыров надеется взять Умарова живым, если террорист пока не убит

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8 апреля 2011, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Чечни Рамзан Кадыров надеется взять террориста Доку Умарова живым, если главарь бандподполья пока не убит. По мнению Кадырова, к сообщениям о том, что Умаров остался в живых, нужно относиться критично.

"Никем еще не доказано, что этой крысоматке удалось выжить. Нет еще данных генетической экспертизы. Никто не видел живого Умарова", - сказал глава Чечни. По словам Кадырова, разговоры о том, что террорист куда-то позвонил, не могут быть расценены серьезно, возможно, могли и подражать.

"Нужно дождаться официального сообщения следственных органов, которые проинформируют, найдены ли среди останков бандитов фрагменты тела Умарова," - считает Кадыров.