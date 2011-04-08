Предложение РСПП о повышении пенсионного возраста - аморально - В.Рязанский

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8 апреля 2011, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Союза пенсионеров России, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Валерий Рязанский считает предложение РСПП о повышении пенсионного возраста аморальным.



Валерий Рязанский сказал по этому поводу: "Да, возрастные показатели выхода на пенсию в России низкие. Однако пока средняя продолжительность жизни у наших мужчин составляет 62 года, говорить о повышении пенсионной планки просто аморально!", - цитирует слова парламентария РИА Новости.



Далее парламентарий подчеркнул: "Союз пенсионеров России, опираясь на поддержку депутатского корпуса "Единой России", считал и считает ошибочной точку зрения тех, кто главной проблемой неустойчивости российской пенсионной системы видит низкий пенсионный возраст. На наш взгляд, проблемы пенсионеров необходимо решать комплексно, учитывая целый ряд важных факторов".



По мнению Валерия Рязанского, сегодня нужно подходить к решению этой проблемы с другой стороны - через продление активного долголетия, повышение уровня здравоохранения, привлечение общества к ведению здорового образа жизни.



