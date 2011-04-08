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8 апреля 2011, 12:15 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщил, что уже в мае в московских парках появятся станции проката велосипедов.



"С точки зрения концепции и проектов, работа уже завершена. Сейчас мы улаживаем юридические детали и уже в мае на территории московских парков появятся прокатные велосипедные станции", - цитирует слова Антона Кульбачевского Интерфакс.



По словам руководителя департамента, на территории парков будет организована прокладка велосипедных дорожек, однако "это большая программа, рассчитанная не на один год". А первые станции проката велосипедов появятся в Измайловском и Лосиноостровском парках.