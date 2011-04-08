Бизнесмен Прохоров настаивает на полном пересмотре устаревшего Трудового кодекса

//Общество

8 апреля 2011, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

Бизнесмен Михаил Прохоров теперь настаивает на полном пересмотре устаревшего, по его мнению, Трудового кодекса, сообщает сегодня газета Коммерсант.



Михаил Прохоров возглавляет комитет по рынку труда и кадровым стратегиям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который полностью поддержал новую позицию своего руководителя в вопросах реформы госрегулирования в трудовой сфере. В РСПП уже заявили, что намерены создать свою версию ТК, чтобы "раскрепостить работника".



В новом ТК бизнесмен предлагет ввести "наилучшие условия труда", такие, как мобильность трудовых ресурсов, современный уровень соцгарантий и мотивации, которые "четко завязанны на производительность труда", высокий уровень оплаты труда, "возможность для работодателя свободно управлять своими трудовыми ресурсами". По его мнению, "именно поэтому нельзя просто вносить поправки в действующий ТК. Он создавался не для целей развития, а для целей фиксации прав и обязанностей в условиях советской плановой экономики. Это другая идеология, которая уже не работает".



На Неделе российского бизнеса, проходящей в апреле, М.Прохоров намерен привести новые аргументы в пользу нового ТК и доказать, что в нынешнем трудовом законодательстве отсутствуют условия для создания инновационного рынка.

Напомним, ранее М.Прохоров предлагал внести поправки в ТК, в частности, ввести 60-часовую рабочую неделю, что вызвало в обществе неоднозначную реакцию, а также сопротивление со стороны профсоюзов.