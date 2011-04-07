Фигуристка Ирина Слуцкая и певица Ашерали сняли клип о спортивных ценностях

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7 апреля 2011, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

автор фото Ольга Туровцева

Песня «Сочи» посвящена городу, который для жителей нашей страны ныне прочно связан с грядущей Олимпиадой. Поэтому неудивительно, что Ашерали пригласила для участия в съемках клипа знаменитую фигуристку Ирину Слуцкую.

Спортсменке настолько понравилась эта идея, что она решила не только сняться в видеоролике, но и поучаствовать в записи песни. Дуэтная композиция «Сочи» была записана девушками в начале марта.

Главная цель создателей клипа – показать настоящие живые эмоции, которые всегда вызывают в нас выступления наших спортсменов, и напомнить о том, что спорт способен объединять и воодушевлять людей. По сюжету Ирина Слуцкая играет саму себя – спортсменка вместе со своими друзьями и болельщиками празднует победу на Олимпийских играх в одном из сочинских клубов, атмосфера которого буквально пронизана ощущением праздника и всеобщего ликования.

Ашерали, которая и в жизни дружит с известной спортсмен­кой, по сюжету клипа вместе со всеми празднует победу Ирины и успех нашей страны. Образ Ашерали – по-летнему беззаботный, легкий и сексуальный – перекликается со словами песни: «Сочи – город, где все всегда красиво, Сочи – город, где море позитива».

Прямо во время съемочного процесса была проведена небольшая пресс-конференция для представителей СМИ. Таким образом, журналисты не только имели возможность пообщаться с исполнительницами, но и приняли полноценное участие в съемках видео.

Девушки с удовольствием давали комментарии и отвечали на вопросы, которые в большинстве случаев касались сочинской Олимпиады 2014 года. Когда их спросили о совместных творческих планах, певицы рассмеялись и ответили: «Планов столько, что если обо всех станем рассказывать, будет неинтересно жить». После окончания съемок Ашерали поделилась своими впечатлениями от процесса: «Я до сих пор пребываю в приподнятом настроении и с нетерпением жду презентации клипа. Видео обещает быть очень ярким и драйвовым!» Ирина также осталась довольна совместными съемками: «Мне очень понравилось работать с Ашерали и съемочной группой. Ребята «зарядили» меня массой позитивных эмоций, которые, надеюсь, помогут мне в достижении любых целей, в том числе и спортивных».

Клип снимался компанией «Глобал Медиа Лайн», которая известна по работе с такими исполнителями как Юлия Савичева, Gluk`Oza, Митя Фомин, Катя Лель, Андрей Макаревич, Стас Михайлов, группами Uma2rmaH, «Серебро», «Фабрика», «Король и шут», «А-Студио», «Игра слов», «Винтаж», «Чи-ли», «Отпетые мошенники» и многими другими. Режиссер клипа – Евгений Курицын. Презентация видео запланирована на конец апреля.