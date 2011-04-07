В Москве и Подмосковье цена за 1 кв метр жилья будет неизбежно расти - Ресин

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7 апреля 2011, 09:19 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин заявил, что в Москве и Подмосковье цена за 1 кв метр жилья будет неизбежно расти, а вследствие этого квартиры будут по-прежнему дорожать.



Владимир Ресин, в частности, сказал: "Цены будут расти за счет инфляции, за счет увеличения заработных плат населения, за счет стоимости материалов, энергоносителей, топлива. Это неизбежно, они не могут не расти". По его словам, сегодня госцена 1 кв. метра жилья в доме индустриально-экономического класса составляет 75-79 тыс. рублей, "однако реальная, рыночная, фактическая цена составляет около 120 тыс. рублей", - цитирует слова первого заммэра столицы Интерфакс.