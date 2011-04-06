//Общество

6 апреля 2011, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев предлагает по-другому осмыслить роль полицейского в жизни российского гражданина. Об этом он сегодня заявил в эфире одной из радиостанций, подводя итоги реформы МВД.



Нургалиев подводил итоги реформы МВД, первые результаты изменений понятий "милиция" на "полицию". По словам Нургалиева, понятие "борьба с преступностью", которое всю жизнь априори должно было ассоциироваться с милиционером, устарело. Министр предлагает по-новому осмыслить роль сотрудников МВД: "Полицейский – это защитник общества и личности. Мы защищаем каждого гражданина, его права и свободы", - цитирует слова министра "Эхо Москвы".