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//Общество

Тина Канделаки не будет работать в Минобрнауки - Фурсенко

6 апреля 2011, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]

Тина Канделаки не будет работать в Минобрнауки - Фурсенко

Глава Минобрнауки Андрей Фурсенко заявил общественности, что разговоры о переходе Тины Канделаки на работу в возглавляемое им ведомство только слухи. Разговор об этом пока не идет.

"Не во всем верьте Интернету. Пока об этом речь не идет...Если Канделаки перейдет на работу в Минобрнауки, либо она, либо я об этом сообщим", - цитирует его слова Интерфакс. Напомним, что слухи о новом назначении телеведущей появились на днях в сети Интернет. Канделаки пророчат высокий пост в Министерстве образования и науки РФ. Якобы, она может стать даже заместителем министра, - сообщали в окружении телеведущей.

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