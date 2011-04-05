Путин поручил Росгидромету следить за радиационной обстановкой и выделил деньги

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5 апреля 2011, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Владимир Путин сообщил сегодня, что на развитие Росгидромета будет выделено 14 миллиардов рублей в 2011-2013 годах.



На совещании по улучшению прогнозирования опасных природных явлений Владимир Путин сказал, что в Росгидромете "в первую очередь предстоит обновить практически всю сеть гидрометеорологических пунктов и значительно расширить эту инфраструктуру", поэтому планируется направить туда порядка 14 млрд рублей.



По словам Владимира Путина, для обновления системы Росгидромета, на чьих плечах лежит ответственность мониторинга окружающей среды, предстоит закупить большие объемы оборудования. И "это должна быть действительно современная техника, отвечающая самым высоким требованиям". А наша промышленность "такие образцы готова производить".



Глава правительства напомнил о сложной радиационной обстановке, сложившейся в Японии в связи с авариями на АЭС в Фукусиме, он потребовал "особое внимание уделить дальнейшему совершенствованию Единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки".



Премьер заявил: "Считаю, что необходимо продолжать самый пристальный контроль за обстановкой. Ситуация там (на АЭС в Японии) не улучшается, и нам нужно быть абсолютно уверенными в объективности информации, которую мы получаем для своих территорий".