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//Общество

Возбуждено уголовное дело по факту избиения журналистки Сейбиль

5 апреля 2011, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Возбуждено уголовное дело по факту избиения журналистки Сейбиль

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника угрозыска УВД "Московский" Алексея Климова, избившего журналистку Наталью Сейбиль, об этом сообщила официальный представитель подмосковного ГСУ Ирина Гуменная.

Ирина Гуменная рассказала: "Следственным отделом по городу Видное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.116 УК РФ - "Нанесение побоев из хулиганских побуждений", в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника криминальной милиции поселка Московский УВД по Ленинскому муниципальному району Алексея Климова".

В настоящее время по факту произошедшего проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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