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//Общество

СКР опровергает сообщение о причастности Владыковского к убийству Листьева

4 апреля 2011, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

СКР опровергает сообщение о причастности Владыковского к убийству Листьева

Следственный комитет России опровергает сообщение о причастности Василия Владыковского к убийству известного журналиста Владислава Листьева.

В СКР подчеркнули, что задержанный на Украине россиянин подозревается в мошенничестве. По данным следствия, Василий Владыковский похитил больше 122 миллионов рублей у ООО «У Казанского». С 1 июня 2010 года он объявлен в международный розыск.

Сейчас, по информации Следственного комитета РФ, решается вопрос об экстрадиции Владыковского в Россию. Расследование дела продолжается.

Напомним, участника тамбовской криминальной группировки по кличке Вася Брянский здержали около месяца назад. Сегодня об этом во Львове сообщил начальник Главного управления МВД Украины во Львовской области Богдан Щур. По данным украинского МВД, Владыковского задержали в одном из гостиничных номеров курортного города Трускавца, при нем была обнаружена крупная сумма денег – более 37 тысяч евро. У Васи Брянского изъят его паспорт, а также технический паспорт на его автомобиль.

ИЧ

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