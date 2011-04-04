В СК РФ назвали ошибкой допрос сына генпрокура Чайки

В Следственном комитете России назвали ошибкой разглашение информации о планах следствия допросить сына генерального прокурора Юрия Чайки Артема Чайку.

Напомним, о намерении допросить сына генпрокурора по делу о незаконном игорном бизнесе в Подмосковье сообщила журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления Ирина Гуменная. Выяснилось, что она сделала это не согласовав сообщение со своим руководством. гуменной "строго указано на недопустимость впредь таких нарушений", сообщили в управлении взаимодействия со СМИ СКР.

В Следственном комитете не опровергли информацию о намерении допросить Артема Чайку, сообщает РБК.

Напомним, предприниматель Иван Назаров обвиняется в организации в подмосковных городах запрещенных законом казано. Против него возбуждено несколько уголовных дел. Кроме Назарова, дела возбуждены в отношении его помощницы Аллы Гусевой, Марата Мамыева и Ивана Волкова, а также Михаила Петрашева, Николая Пышкина, Сергея Ермакова и Дмитрия Акулина.

На минувшей неделе президент РФ Дмитрий Медведев провел встречу с генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой и главой СКР Александром Бастрыкиным., на которой обсуждалась недопустимость вовлечения в конфликт, связанный с расследованием резонансного уголовного дела, родственников руководителей ведомств. Артем Чайка стал фигурировать в деле после показаний некоего засекреченного свидетеля. О конкретной роли сына генпрокурора не сообщалось.