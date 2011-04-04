По распоряжению Собянина некоторые чиновники будут отправлены на учебу

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил некоторых столичных чиновников на учебу в Московский городской университет управления правительства Москвы, подписав соответственное распоряжение.



Распоряжение, подписанное столичным мэром, называется "О мероприятиях по развитию управленческого потенциала", передает РИА Новости. Однако о подробностях мероприятий данного распоряжения не упоминается. При этом стало известно, что руководителям правительственных структур предписано отпускать служащих на занятия.



Для справки. Московский городской университет управления правительства Москвы был создан в 1997 году на базе Московской высшей школы управления мэрии Москвы. Университет готовит специалистов в сфере государственного и муниципального управления, экономики, юриспруденции и международных отношений, а также занимается переподготовкой и повышением квалификации госслужащих.