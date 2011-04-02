Москву и подмосковную Балашиху свяжет скоростной трамвай

Правительство Москвы приняло решение о запуске первой очереди скоростного трамвая, который свяжет столицу и подмосковный город Балашиха. Маршрут скоростного трамвая пройдет от площади Ильича по шоссе Энтузиастов до района Ивановское.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Уточнили, что маршрут нового вида городского транстрорта - скоростного трамвая - сначала пройдет по шоссе Энтузиастов, а в дальнейшем будет продлен до подмосковной Балашихи.

Столичные власти решили, что следующим шагом развития линии скоростного трамвая станет участок Бибирево - Лианозово - поселок Северный.