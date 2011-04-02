Председатель Совета Федерации, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил отменить презумпцию невиновности для чиновников в Российской Федерации.

На встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным Сергей Миронов отметил, что эта радикальная мера необходима для борьбы с коррупцией. По мнению Миронова, отменить действие одной из основополагающих статей Конституции для чиновников следует "с учетом огромной коррупционной составляющей в стране".

Лидер "Справедливой России" отметил, что его предложение носит радикальный характер и "попахивает репрессионным режимом". Миронов считает, что подобные меры можно оправдать "беспределом с точки зрения коррупционной угрозы".

По его словам, если чиновник попадется на взятках, то сразу конфискуется всё имущество, а потом родственники пусть доказывают, что оно приобретено законно. Миронов уточнил, что имущество должно конфисковываться по решению суда. На предложение председателя Совета Федерации, Владимир Путин ответил: "Давайте посмотрим".