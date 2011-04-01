Школьник умер на уроке физкультуры в одной из школ Оренбуржья

В Оренбургской области в одно из школ ученик скончался на уроке физкультуры. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 9 марта 12-летнему мальчику стало плохо вне школы на уроке физкультуры. После этого учитель взял пятиклассника на руки и понес в здание. Там школьник потерял сознание. Бригада врачей "скорой помощи" оказывала реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов. Медики констатировали смерть ребенка. Вскрытие показало, что причиной смерти мальчика стала острая сердечная недостаточность.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Дело в том, что в возрасте двух месяцев у ребенка была выявлена патология сердца, и в связи с этим он находился под наблюдением врачей. Однако через два года диагноз не нашел своего подтверждения и был снят. Со слов родителей и педиатров, школьник никогда не жаловался на головные боли и на боли в области сердца.