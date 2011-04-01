Россияне заранее подготовили шутки для 1 апреля

Сегодня 1 апреля. День юмора и смеха. Кто не попадался в этот день? Россияне готовят шутки для родственников, друзей и коллег.

Согласно данным опроса, проведенного Аналитическим Центром Юрия Левады, в этом году 63% наших соотечественников подтвердили, что будут активно разыгрывать родственников, друзей, коллег по работе 1 апреля, 30% - этого делать не собираются, а 7% - еще думают.

Аналитики отметили, что юмористические настроения россиян возвращаются на докризисный уровень - в День смеха разыграть своих близких и знакомых планируют на 10% больше шутников, чем в прошлом году.



Социологи отмечают, что в прошлом году таких шутников было 52%, а в 2008 - 66%.