Глава МВД Украины выступил против поборов в ГАИ
29 марта 2011, 13:16 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
В середине марта нынешнего года министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев принял решение, которого ждали многие поколения автомобилистов: перед инспекторами службы ГАИ, несущими службу по надзору за дорожным движением, перестали ставить задачи по количеству выявленных нарушений.
Отменен тот самый «план», о котором немало говорилось на протяжении многих лет, об этом рассказал Керчь.fm инспектор ГАИ Симферополя, просивший не называть его имени.