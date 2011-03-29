Глава МВД Украины выступил против поборов в ГАИ

В середине марта нынешнего года министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев принял решение, которого ждали многие поколения автомобилистов: перед инспекторами службы ГАИ, несущими службу по надзору за дорожным движением, перестали ставить задачи по количеству выявленных нарушений.

Отменен тот самый «план», о котором немало говорилось на протяжении многих лет, об этом рассказал Керчь.fm инспектор ГАИ Симферополя, просивший не называть его имени.