Уволен первый замглавы департамента земельных ресурсов Москвы
4 марта 2011, 09:40 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности первого заместителя руководителя столичного департамента земельных ресурсов Владимира Лаптева и заместителя председателя столичного комитета межрегиональных связей и национальной политики Светлану Прохорову, передает РИА Новости.
Немногим ранее Собянин официально освободил руководителя департамента земельных ресурсов столицы Виктора Дамурчиева от занимаемой должности и назначил на его место Галину Браздникову, которая до этого была первым замруководителя департамента.