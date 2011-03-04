Уволен первый замглавы департамента земельных ресурсов Москвы

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности первого заместителя руководителя столичного департамента земельных ресурсов Владимира Лаптева и заместителя председателя столичного комитета межрегиональных связей и национальной политики Светлану Прохорову, передает РИА Новости.



Немногим ранее Собянин официально освободил руководителя департамента земельных ресурсов столицы Виктора Дамурчиева от занимаемой должности и назначил на его место Галину Браздникову, которая до этого была первым замруководителя департамента.