Лужков собирается подать в суд на Life News за клевету

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков собирается подать в суд на интернет-портал Life News в связи с распространением о нем клеветнической информации.



Речь идет о том, что якобы Ю. Лужков требовал от президента Банка Москвы Андрея Бородина $750 млн. за продажу миноритарного пакета в кредитном учреждении.



В частности, Ю. Лужков заявил сегодня: "Это дикая ложь и клевета. Публикация не отвечает нормам журналисткой этики, поскольку в ней нет ни слова правды". "Я дал указание своему адвокату подготовить исковое заявление в суд", - цитирует Интерфакс слова экс-мэра.