В Москве с 1 марта отменяется карантин по гриппу

Глава департамента здравоохранения Москвы Леонид Печатников сообщил представителям СМИ о том, что заболеваемость гриппом в Москве опустилась ниже пороговых значений и с 1 марта отменяется карантин в больницах.



По мнению врача, эпидемия гриппа кончилась и людям больше не угрожает: только 14 по 20 февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась на 22,5%.