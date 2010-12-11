ГУВД: Футбольные фан-клубы пообещали не допустить провокаций

Начальник управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Виктор Бирюков, заявил, лидеры футбольных фан-клубов пообещали не допустить провокаций на акции памяти их товарища.

"Есть договоренность с лидерами фан-клубов, в том числе "Спартака", что они сделают все возможное, чтобы не допустить никаких провокаций", - заявил Бирюков.

Виктор Бирюкова заявил, что у милиции есть данные о том, что ряд радикально настроенных групп молодежи попытаются использовать ситуацию, чтобы организовать провокации, отметив: "В данном случае, если будут попытки устроить провокацию,сотрудники милиции будут действовать в соответствии с законом и при необходимости будут применять силу".

"Аргументы.ру" сообщали, что в ночь на 6 декабря на Кронштадтском бульваре произошла массовая драка со стрельбой, в которой принимали участие четверо уроженцев Дагестана и два москвича. В результате 28-летний житель Зеленограда Егор Свиридов скончался от огнестрельного ранения в живот, а его ровесник госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением в живот.

Как стало известно, дело о гибели фаната "Спартака" Егора Свиридова было возбуждено с опозданием.