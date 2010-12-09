СКП: Речевой самописец с Ту-154 скоро поднимут

Официальный представитель СКП РФ Владимир Маркин заявил, что речевой самописец совершившего 4 декабря аварийную посадку в московском аэропорту "Домодедово" Ту-154 вскоре поднимут с помощью тяжелой техники.

"Один из бортовых самописцев действительно пока не обнаружен на месте авиапроисшествия, однако говорить о том, что он похищен, нельзя", - цитирует Владимира Маркина агентство "Интерфакс".

"Аргументы.ру" сообщали, что 4 декабря, самолет Ту-154, вылетевший из "Внуково" в Дагестан, аварийно сел в столичном аэропорту "Домодедово" после отказа всех трех двигателей. Пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и частично разрушился. По уточненным данным, погибли два человека - родной брат президента Дагестана Гаджимурад Магомедов и мать судьи Конституционного Суда 80-летняя РФ Гадиса Гаджиева. 87 человек получили ранения различной степени тяжести.