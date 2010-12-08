Президент отреагировал на обращение кущевского следователя

Президент России Дмитрий Медведев поручил 7 декабря генпрокурору Юрию Чайке взять под личный контроль расследование обстоятельств, упомянутых в видеожалобе Екатерины Рогозы.

"Аргументы.ру" сообщали, что следователь ОВД по Кущевскому району Екатерина Рогоза выложила видеообращение к президенту РФ, в котором утверждает, что по результатам проверки в станице Кущевская высокопоставленные чиновники могут уйти от наказания, свалив вину на рядовых сотрудников.

В эфире программы НТВ "Центральное телевидение" следователь ОВД по Кущёвскому району рассказала о том, что проверка силовых структур Краснодарского края проводится формально и необъективно.

Следственный комитет России сейчас проверяет, не совершила ли преступления сама Рогоза, отказав в возбуждении уголовного дела, передает НТВ.