За живой щит на МКАД инспектор получил 1 год лишения свободы

Вынесен приговор по делу о живом щите на МКАД - главному обвиняемому инспектору Олегу Соколову суд назначил реальный срок наказания - 1 год лишения свободы.

К одному году лишения свободы приговорил Преображенский суд столицы инспектора 1-го спецполка ДПС Олега Соколова, который жезлом дал команду водителю проезжающего автомобиля остановиться и поставить машину поперек магистрали, передает Life News.

Инспектор Соколов не потрудился даже предупредить водителя об опасной ситуации на дороге, о том, что собирается использовать автомобиль в качестве "живого щита". 5 марта 2010 года на 95-м километре внешней стороны Кольцевой автодороги, Станислав Сутягин ехал на "Мерседесе", когда его остановили гаишники и заявили, что его машина нужна им для задержания преступника. Но преступника поймать так и не удалось - машина протаранила и проскочила заслон, созданный из легковушек.

О незаконных действиях сотрудников ГИБДД стало известно через несколько дней, дело вышло за рамки обычного и стало резонансным.



"Аргументы.ру" сообщали, что Станислав Сутягин, чей автомобиль был в "живым щите" в числе прочих на МКАДе, отказался получить благодарственную грамоту от начальника ГИБДД Москвы (был и такой поворот событий).

Станислав Сутягин заявил, что выбора у него не было, ослушаться дорожных инспекторов он не мог, а значит, о подвиге и сознательном решении помочь милиции речь тоже идти не должна.