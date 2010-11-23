В Текстильщиках вместо мечети построят детский сад

Префект Юго-Восточного административного округа Владимир Зотов заявил, что на Волжском бульваре в районе Текстильщики, где предполагалось строить мечеть, будет либо парк, либо социально-значимый объект, например, детский сад.

"Никаких документов о строительстве мечети не было. Нужно закрыть эту тему", – заявил глава Москомархитектуры Александр Кузьмин. По его словам, когда речь шла о строительстве мечети, не было ни плана земельного участка, ни акта разрешенного использования. "Это был всего лишь вариант. После его обсуждения с префектурой мы от него отказались", – цитирует "Интерфакс" Кузьмина.