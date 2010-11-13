Руководство детского приюта Боголюбского монастыря отправили в отставку

Руководство Свято-Боголюбского монастыря и епархиальной школы-пансиона, что во Владимирской области отправили в отставку. Настоятель храмов и духовник Боголюбского монастыря архимандрит Петр отправлен на покой. Однако священник сохранит право жить при этом монастыре.

Настоятельница Боголюбского монастыря матушка Георгия также покинет свой пост. На ее место, в соответствии с нормами устава РПЦ, скоро будет назначена новая настоятельница. Директор епархиальной школы-пансиона и благочинный Суздальского района Виталий Рысев освобожден от должностей. Он останется настоятелем Михаило-Архангельского прихода Суздаля.

Напомним, заявления воспитанниц приюта Свято-Боголюбского монастыря о жестоком обращении вызвали широкий резонанс. Скандал вокруг приюта во Владимирской области привлек внимание и к личности духовника Боголюбского монастыря архимандрита Петра (Кучера). Ранее его дважды увольняли за штат. Он наказывался Синодом и на месяц уходил к раскольникам.

В 2009 году, когда из приюта убежала воспитанница Валя Перова и заявила о незаконном лишении ее свободы, СКП РФ принял решение не возбуждать уголовное дело. Осенью текущего года на истязания пожаловались еще две сбежавшие из Боголюбово воспитанницы. На основании заявления девочек было возбуждено два уголовных дела.