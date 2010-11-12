В Москве в зоопарке из мелкокалиберного оружия обстреляли белого медведя

В московском зоопарке из мелкокалиберного оружия обстреляли белого медведя. Самец белого медведя по кличке Врангель сильно пострадал - раны до сих пор кровоточат, и может начаться воспаление.

По данным ИТАР-ТАСС, ЧП произошло в последних числах октября. «Наиболее вероятно, что нападение было совершено из окна здания, расположенного напротив вольера медведя. Врангель сидит в вольере недоступной для просмотра посетителями зоопарка, но его можно увидеть из окон этого здания», - считают сотрудники зоопарка.

Это один из самых доброжелательных медведей зоопарка, отмечают в пресс-службе. Он отец двух обаятельных медвежат.