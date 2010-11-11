Пожар в жилом бараке в Подмосковье, двое госпитализированы

Вечером 10 ноября сгорел двухэтажный жилой барак в городе Фрязино Щелковского района Подмосковья. Было эвакуировано 26 жителей дома, в том числе четверо детей, пострадали два человека.

Как стало известно, в результате пожара два человека пострадали и были госпитализированы в центральную районную больницу города Фрязино.

Жильцы дома, эвакуированные пожарными и спасателями были размещены в пансионате "Призерный".

В тушении огня принимали участие 37 человек личного состава ГУ МЧС России по Московской области и девять пожарных автомобилей, передает "Интерфакс".