ДТП в Ярославле с участием маршрутного такси, 8 человек пострадали

На юго-западной окружной дороге в Ярославле в ДТП с маршрутным такси восемь человек получили травмы разной степени тяжести, они госпитализированы. Детей среди пострадавших нет.



"Водитель грузовика "Бычок", пытаясь избежать столкновения с машиной, которая резко затормозила впереди него, вывернул руль и выехал на встречную полосу, и там столкнулся с маршрутным такси №91", - рассказал РИА Новости начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Ярославской области Андрей Веретенников.

Спасатель уточнил, что сильнее всех травмированы пассажирка "Бычка" и водитель маршрутки.