На трассе под Тольятти в тумане столкнулись около 40 автомобилей

На 300-метровом участке объездной дороги в Автозаводском районе Тольятти утром 2 ноября в условиях сильного тумана и гололеда столкнулись около 40 автомобилей. Известно о троих пострадавших.

"По предварительным данным, ДТП произошло в 6:18 мск. Несколько машин столкнулись друг с другом, затем пошла "цепная реакция". Оперативно прибывшие на место спасатели извлекли троих пострадавших из легковых автомобилей", - рассказал РИА Новости руководитель департамента общественной безопасности мэрии города Виталий Денисов.