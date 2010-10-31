В городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края в пожаре погибли 3 человека

Во время пожара вечером 30 октября в квартире в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок.

"На место вызова выехало подразделение пожарной части. Через пять минут (после вызова) первый расчет уже проводил разведку и обнаружил, что по лестничной площадке пятого этажа распространяется запах дыма. Квартира, из которой выходил дым, оказалась запертой изнутри", - рассказали агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Как стало известно, в квартире пожарные обнаружили трех погибших: женщину, 1981 года рождения, мужчину, 1980 года рождения, и ребенка трех лет.

Причины возгорания и гибели людей устанавливаются.