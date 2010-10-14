В Санкт-Петербурге мужчина скончался после пыток в УВД Московского района

В Санкт-Петербурге 28-летний мужчина скончался после пыток в УВД Московского района. Сотрудники отделения по борьбе с имущественными преступлениями требовали признательных показаний.

«В отделении милиции сотрудники, требуя признательных показаний о совершении ими мошенничества, нанесли женщине не менее 10 ударов руками по голове, а мужчине множественные удары руками и ногами. К мужчине также были применены пытки – его подвешивали за руки», - цитирует Life News источник в СКП.

Как стало известно, около 2 часов ночи 2 октября потерпевших перевезли в 12-й отдел УВД Московского района, откуда мужчина был срочно доставлен в городскую больницу № 26, где вскоре скончался.

В ходе обысков в помещении УВД были обнаружены доказательства преступления милиционеров. Возбуждено уголовное дело.