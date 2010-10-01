Ан-2, не прибывший в пункт назначения, обнаружен к северу от Читы

Самолет Ан-2 авиакомпании ОАО "Бурятские авиалинии", вылетевший в пятницу в 10.10 мск из населенного пункта Локит в поселок Багдарин на северо-востоке Республики Бурятии (Забайкальский край) и не прибывший в пункт назначения, поисковики обнаружили в 350 километрах севернее Читы.

"Экипаж поисково-спасательного отряда, который вылетел из Читы на самолете Ан-26, получил световой сигнал с земли. В настоящее время самолет готовится к посадке", - рассказал РИА Новости представитель Росавиации.

По данным пресс-службы Ространснадзора, на борту Ан-2 семь человек, в том числе один ребенок. Судьба людей пока неизвестна.

"Зафиксировано срабатывание аварийного радиобуя в 350 километрах севернее города Чита. Для выполнения поисково-спасательных работ из аэропорта города Чита вылетел самолет Ан-26 ЗАО "Авиакомпания ИР Аэро". При наступлении светлого времени суток к поисково-спасательной операции дополнительно подключится вертолет Ми-8", - говорится в сообщении Ространснадзора.