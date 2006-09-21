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Будет ли у юга России новое лицо?

21 сентября 2006, 00:00 [«Аргументы Недели», Владимир ЛЕОНОВ, фото автора ]

Будет ли у юга России новое лицо?

 Помните обидную, но справедливую шутку начала 90-х гг. прошлого века – «Инвестиции в Россию – это то же, что инъекция в протез»? Сейчас так уже никто не язвит. Инвестиционные рейтинги страны растут, и даже региональные инвестиционные мероприятия, такие как «Форум Юга России», собирают реальных отечественных и зарубежных бизнесменов, московских чиновников и специалистов.

 Ударим автобаном по «дороге смерти»!

 На Кавказских Минераль-ных Водах уверяют, что из любой точки региона в хорошую погоду видна вершина Эльбруса. Честно – из любой не видел. Но на Кавказе и других гор хватает.

 Масштаб мечты на районном уровне – один, на краевом – другой. Так, отцы города Лермонтов уже отгородили участок земли под коттеджную застройку и картодром. Рядом, на горе Бештау, у подножия которой бьет источник «самого лучшего, самого железистого нарзана», Анатолий Марков, отвечающий за торгово-экономическое развитие города, планирует построить горнолыжную трассу с «богатой» инфраструктурой. Говорит обо всем этом уверенно, приглашает заехать через два года. Сейчас там, где планируют установить подъемники, ломятся через густые заросли кабаны.

 У губернатора Ставрополья мечта другая, амбициозная – автобан Кисловодск – Сочи. Александр Черногоров упрямо желает соединить два курортных региона. «Я был в Австрии, там тоннели по 10–12 километров. А тут всего-то 2 пробить надо, и не таких длинных. Зато это будет сразу 10 шагов вперед!» И то правда – напрямую, сквозь отроги Кавказского хребта, получится около 300 километров. Сегодня такое путешествие выльется в тысячекилометровое и небезопасное. Сложная трасса с перевалами, осыпями и крутыми серпантинами претендует на печальное звание «дороги смерти». Но в федеральном бюджете средства на такую трассу не предусмотрены. Частные инвесторы в принципе готовы вложиться, но только на условиях, что проезд по автобану будет платным. Одно непонятно. Допустим, ту же дорогу Кисловодск – Сочи можно было бы смело строить на средства (на мизерную долю средств!), замороженные в Стабфонде. Неужели строительство трассы федерального значения «разгонит» инфляцию?

  Да будет спа!

 В Кисловодске рядом с типичными, порой слегка обветшавшими санаториями и пансионатами советских времен сверкают стеклом и роскошной отдел­кой спа-отели. Как говорится, на любой кошелек. Как сказала Татьяна Босова, министр экономики, развития и торговли края, «раз сейчас модно спа, пусть будет спа!» Хотя все собеседники соглашаются, что западной спа-индустрии ой как далеко до традиционного отечественного санаторно-курортного опыта. Причина лежит в области фи­нан­совой – зарубежные спа-отели не могут позволить себе содержать целый штат вы­со­коквалифици­рован­ных врачей. Врач в Европе или Америке – слишком дорогой специалист. Спа – это элементарные общеоздоровительные процедуры, не требующие строгого медицинского контроля и рекомендаций. А вот мы, в России, удовольствие отдохнуть и подлечиться пока еще можем себе позволить. У России в этом смысле опыт богатый и бесценный. А действенная медицинская инфраструктура, обогащенная спа-опытом, тоже никому не повредит.

 Ставрополье - это не только и не столько Кавказские Минеральные Воды. Это динамично развивающийся регион, с мощной нефтехимией, крупнейшим в мире газохранилищем. Столица края, как и крупные курортные города, утыкана, как еж, строительными кранами.

 Когда-то в эти благодатные места массово переселялись пенсионеры из районов Край­него Севера. Сейчас Кавмин­воды напоминают Москву. Сюда едут и вкладывают средст­ва в недвижимость банкиры, промышленники и просто обеспеченные люди из «нефтеносных» регионов России. Отсюда и строительный бум. Тому подтверждение – кисловодская вилла фармакологического магната Владимира Брынцалова, больше похожая на средневековый замок. Для гидов и экскурсантов это одна из городских достопримечательностей.

 А вот власти больше озабочены нацпроектом «Доступ­ное жилье». Пока, вроде, получается. Стоимость квадратного метра в монолитном или кирпичном доме со стеклопакетами, ламинатом и сантехникой составляет вполне «подъемные» 13 000 руб. в Ставрополе и 10 000 в райцентрах. Долго ли устоят эти цены? А если с евроремонтом, например купить виниловый ламинат будет несколько дороже, чем обычный

 Нервных просят не беспокоиться

 Московский знакомый, услышав про поездку в Кисловодск и Ставрополь, сразу задал вопрос: «Ну и как там, не страшно, не стреляют?» Спасибо нашим средствам массовой информации! Басаевский рейд на Буденновск из памяти не вытравишь. И пусть больница давным-давно восстановлена, Шамиль отправился в мир иной, для людей из столичной «глубинки» Кавказ весь на одно, полувоенное, лицо. Такое странное представление о россий­ских курортах не только у наших сограждан. Делегацию экспертов ООН, по их требованию, везли из Ставрополя в Минеральные Воды в сопровождении ОМОНа и в бронежилетах. Если в Меж­­дународном олимпий­ском комитете Сочи, город-кандидат на зимние Игры 2012 г., тоже считается горячей точкой (как-никак Кавказ), то России Олимпиаду точно не увидеть. А вот полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Козак считает, что «с точки зрения безопасности Юг России превосходит даже некоторые европейские страны».

 А кто у нас гарант?

 «Кто будет гарантом инвестиций? Губернатор? А если его завтра снимут?» А у губернатора проектов, как карт в рукаве у фокусника. Раз вместе с Крымом мы потеряли Артек, «так давайте строить оздоровительный лагерь на пять тысяч детей!» Лечебной грязи у нас навалом, воды тоже.

 Петр Яковлев, глава адми­ни­ст­рации Изобильненского района, тоже занимался ловлей инвесторов «на живца». «Был на встрече Фрадкова со Шредером, в компе полазил, походил, посмотрел, трех немцев поймал. Вот они, здесь. Трубы до двух метров диаметром из полиэтилена делаем! Проект будущего!» Можно сказать, району повезло – Яковлев сам финансист и в недавнем прош­лом банкир, свободно владеет английским и привлекает зарубежный бизнес не лозунгом типа «Добро пожаловать, гости дорогие», а компетентными и понятными специалистам предложениями.

 «Насчет инвестиций в ку­рорт­­ный бизнес и инфраструктуру – не извольте беспокоиться! Желающих предостаточно», – утверждают в приватных беседах местные функционеры. Кисловодский спа-отель «Плаза» откусил территорию санатория им. Георгия Димитрова, «Евроотель» в Ставрополе – бывшая гостиница «Кавказ».

 Когда губернатор во всеуслышание заявляет, что надо строить Диснейленд и аквапарки, понимаешь, что время, когда любое финансовое вливание в здешнюю экономику воспринималось на ура, безвозвратно ушло. Сейчас ведется речь о крупных проработанных проектах, связанных и с планами федерального центра, и со стратегиями развития региона. А вот вернуть в регион овцеводство сложнее.

 Раньше Ставропольский край славился миллионами голов овец и тонкорунной шерстью. Сейчас шерстомоечный комбинат в полную силу не работает – поголовье сократилось до 200 тысяч, животноводство в какой-то момент стало убыточной отраслью, стадо порезали. Восстанавливать его дело долгое и трудное.

 Даешь!

 Из всего увиденного на форуме, подслушанного в кулуарах можно сделать один вывод – проекты надо уметь готовить, продвигать, лоббировать. Конечно, существуют профессионалы, эксперты из европейских структур. Бизнесу и региональным руководителям всех уровней стоит задуматься о том, как не создавать гору красиво оформленной и глянцево напечатанной бумаги, а делать дело. Так, руководителям предложено «подумать и создать профессиональную команду реализаторов стратегий развития и инвестпроектов».

 Интерес зарубежных инвесторов к программам сотрудничества напрямую увязывается с возможностями местных властей «решать вопросы» на федеральном уровне.

 Как говорит Игорь Вдовин, председатель правления частного инвестиционного агентст­ва, «Федеральный инвестиционный фонд – это всего лишь строка Госбюджета, без аппаратного обеспечения». И чтобы получить инвестицию государства, бизнес-проект должен пройти уйму согласований, прежде чем Греф, Кудрин и Христенко соберутся и примут решение о выделении средств. Следовательно, инвестиционный климат России определяется административным ресурсом глав регионов и субъектов Федерации.

 Пойдут деньги на проекты из Инвестфонда – молодец губернатор, не пойдут… Не все, конечно, гладко – конфликты между регионами и центром, межбюджетные отношения отравляют инвестиционный климат. Это видно по тональности выступлений федеральных чиновников и реакции на их слова мест­ной хозяйствующей элиты. Ляпов хватает. Знаменитый Кисловодский парк с источниками и «Долиной роз» в приказном порядке перевели в федеральную собственность – курорт-то федерального значения. А вот финансирование бюджетом не предусмотрели.

 …«Ну сколько можно трындеть? Не надоело вам это – инвестиции, кластеры, субвенции, стратегии… – ухоженная дамочка бальзаковского возраста, явно сопровождающая супруга на инвестфоруме за компанию, минеральной водички попить. – Я в бассейн хочу. Никогда не видела такой толпы людей, озабоченных «судьбой России». Увидишь, до первой рюмки!» А спустя пару дней поперек салона самолета, улетающего в столицу, по-младенчески улыбаясь и пуская пузыри, и правда лежал вдрабадан пьяный московский гость. Ничего не поделаешь – гостеприимный Кавказ. Но такой он был один. Остальные что-то продолжали договаривать, раскладывая килограммы бумаги на откидных столиках.
Будет ли новое лицо у Юга России? Конечно, будет. Оно уже меняется.

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