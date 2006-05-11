Отходы по-большому

Общее направление канализационных каналов – на юг и юго-восток города, где расположены очистные сооружения. Крупнейшая в Европе станция аэрации «Курьяновская» раскинулась в живописнейшем месте, в пойме реки Москвы, напротив историко-архитектурного ансамбля Коломенское, рядом с древним Николо-Перервинским монастырем. В 50-ые годы, когда строили станцию, это было Подмосковье. Сегодня комплекс очистных сооружений окружен жилыми микрорайонами. Знакомые, живущие неподалеку, говорили, что ближайшие дома страдают от отвратительного запаха, идущего со станции. На самой «Курьяновской» пахнет вполне терпимо. В иных общественных сортирах бывает похуже.

– Рядом с нами планируют строить гольф-клуб. Так что, надеюсь, скоро выделят средства, чтобы перекрыть пахучие отстойники куполами, – говорит главный инженер производственного управления «Мосочиствод» Сергей Стрельцов.

Мы стоим возле одного такого бассейна, где скапливаются стоки, прошедшие первичную механическую очистку. Из сточных вод здесь выбирают песок и все твердые предметы. Жидкость накапливают в отстойниках, чтобы отделить от осадка, который затем обрабатывают отдельно.

– Как-то раз сюда «приплыл» мотоцикл. Добрые жители сбросили ненужную технику в ближний к станции коллектор, – продолжает Стрельцов. – Бывает, что туда сбрасывают и трупы. Но после завершения передела собст­венности такие находки – редкость. Сегодня мощные насосы пригоняют к очистным сооружениям то партии куриных окорочков, то свиные туши с мясокомбината. Работники станции помнят, как в перестроечные времена канализационные решетки забивали меховые воротники. Сейчас куда больше мороки с целлофановой упаковкой сигаретных пачек. При механической очистке скребкам трудно освобождать от них решетку с прозорами в 6 мм.

В большинстве азиатских стран, включая курорты Турции и Египта, очистные работы на этом этапе заканчиваются, и зловонная жидкость направляется прямиком в море. Не полностью очищает свои канализационные стоки и Санкт-Петербург. Москва, у которой нет своего Финского залива и Средиземного моря, большое внимание уделяет биологической очистке.

Выращенные в лабораториях Ку­рьяновской станции микроорганизмы поглощают органику и химические соединения. Так называемый «активный ил» за 12 часов делает ту работу, на которую в естественных условиях реке понадобилось бы 2 года. Преобразившись в биореакторах станции, сточная вода избавляется от канализационного цвета и запаха. Ежедневно с предприятий и жилых домов в канализацию поступает количество сточных вод, по объему почти равное Москве-реке. Только здесь вода значительно чище. И в ней даже водится рыба.

– Хоть Рыбнадзор нас и не жалует, однако рыба к нам заходит, – говорит главный инженер Сергей Стрельцов.

Рядом в ведерке плещется дюжина плотвичек, выловленных за полчаса обычным сачком. Содержащийся в очищенных стоках «активный ил» привлекает с Москвы-реки рыбку и покрупнее. Раздобревшие на обильном корме сазаны и лещи не могут выйти обратно из коллекторов с очищенной водой. Там их ловят работники станции и едят! Плотва, выловленная на моих глазах в отводном канале станции, пахла рыбой, имела одну голову и положенное число плавников. Сотрудники станции шутят: «А не предложить ли столичному правительству свои услуги по зарыбливанию Москвы-реки?»