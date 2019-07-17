МИФЫ О РОССИИ. ПЬЯНСТВО

К. ЛАРИНА: Мы начинаем новый цикл программ под названием «Мифы о России». Сегодняшняя тема – «Миф о пьянстве».

В. МЕДИНСКИЙ: Россия, к сожалению, наслаждается негативной мифологией о себе. Что русские зачастую сами о себе думают? Что мы больше всех пьем…

Б. НАДЕЖДИН: Посмотрите «Аншлаг» – про что шутки? Про то, как классно выпили!

В. МЕДИНСКИЙ: Мы можем до бесконечности говорить о необходимости новой национальной идеи. Но до тех пор, пока мы не разберемся, кто мы есть, пока не сбросим с себя все эти мифы-наросты – мы не поверим в собственные силы.

А. ПРОХАНОВ: История – это схватка мифов. Это битвы народов и культур. Когда мы будем говорить о русском пьянстве – этот миф во многом создавался для того, чтобы демонизировать страну, которую надо завоевать.

Б. НАДЕЖДИН: По данным ООН, Россия лишь на 12-м месте в числе стран, где люди пьют максимальное количество крепкого алкоголя. Впереди нас Молдова, Эстония, Португалия, Болгария и даже Таиланд.

А. ПРОХАНОВ: Есть устойчивое представление врагов России о русских, как о свиньях. Как о народе, не заслуживающем, чтобы с ним обращались по-человечески. Но выпивка на Руси – это восхитительное действо. В нем возникает братство, новое качество зрения и видения. Я сам пил и продолжаю пить не потому, что я нуждаюсь в допинге. А чтобы полюбить мир, друзей, природу.

В. МЕДИНСКИЙ: Я бы хотел перейти к историческим примерам. Русский крестьянин не пил. Если посмотреть, например, берестяные грамоты, там тема пьянства просто отсутствует. Потому что крепких спиртных напитков на Руси не существовало. Традиционными русскими напитками примерно до XV века были мед, брага и пиво.

К. ЛАРИНА: Пьянство пришло в Россию, когда продажа алкоголя сделалась статьей государственного дохода.

В. МЕДИНСКИЙ: Да, и люди несли последнее в государевы кабаки. Это было средство резкого пополнения госбюджета, особенно во времена Петра Первого.

А. УГЛАНОВ: Известно, что при советской власти было множество вытрезвителей. В Москве еще 5 лет назад работали 27 вытрезвителей на весь огромный город. А сегодня их всего 13. А в таких местах, как Эвенкия, Чукотка, Таймыр подобных заведений вообще никогда не было. Сокращение числа этих домов отрезвления, как при Петре говорили, это подтверждение того, что пьянство – миф?..

Б. НАДЕЖДИН: Я лично убежден, что лучший вытрезвитель – жена и дети, которые должны тебе «вставить в мозги» ответственность.

А. УГЛАНОВ: Вы говорили, Владимир, о том, что раньше на Руси пили мед и пиво, и все было замечательно. Но сегодня пиво буквально захлестнуло страну. Мало того, некоторые фирмы – скажем так, по слухам – применяют для быстрого созревания пива метиловый спирт. И это, в свою очередь, приводит к совершенно необратимым последствиям. В том числе усугубляет демографическую проблему. Пиво на спирту действует на половую систему мужчин. Так что еще один миф – но о безвредности пива.

А. ПРОХАНОВ: Некрасов сказал, аттестуя русского мужика: «Он до смерти работает, до полусмерти пьет». Почему? С определенного момента на долю русского человека была взвалена гигантская задача по созданию государства, империи. Русский народ, живя в тяжелейших условиях, в непомерных трудах, вынужден был искать в «огненной воде» дополнительные калории, дополнительные источники вдохновения.

В. МЕДИНСКИЙ: Несколько фактов я хотел бы привести. Вот совершенно правильно говорил главный редактор «Аргументов недел i » о качестве пива. Но при всем при этом отметим, что по среднему количеству потребления пива Россия по-прежнему ходит в середнячках, значительно уступая Германии, например, Чехии…

К. ЛАРИНА: Мне кажется, что речь все-таки идет о каких-то вещах, с которыми все равно должно справляться государство. Надо увольнять с работы за пьянство, надо сажать на 15 суток...

А. ПРОХАНОВ: Если бы и наше православие сохранило огненность, уповало к небесам, а не к оставшемуся после церковных ритуалов «Кагору»…

К. ЛАРИНА: Так что нам делать с пьянством? Лечить? Вводить жесткие законы? Дать людям дело?

В. МЕДИНСКИЙ: Первопричина смертности заключается не в высоком потреблении алкоголя, а в высоком потреблении некачественного алкоголя – сивухи, поддельной водки. Здесь нужны драконовские меры.

К. ЛАРИНА: И некая романтизация пьяного русского – присутствует. Вспомним «Особенности национальной охоты», «рыбалки…» – милый сериал, талантливый.

А. УГЛАНОВ: В Чехии часто показывали этот фильм, но там его смотрели другими глазами. Чехи юмора не понимали. Они смотрели и понимали – от какого будущего они себя спасли!

Б. НАДЕЖДИН: Короче – реклама здорового образа жизни!

А. ПРОХАНОВ: Вот сравните. Веничка Ерофеев – это книга о чудовищном пьянстве периода советского упадка. И, скажем, «Тихий Дон» – там пьянки нет. В России всегда так было. Когда возникает возрождение, кончаются пороки. Когда все рушится – тогда наваливается пьянство. Культура ушла из народа, культура забилась в подворотни, ее нужно возвращать в общество.

Б. НАДЕЖДИН: Еще нельзя рассчитывать на дядю в погонах, с палкой, милиционера, который силой заставит бросить пить.