Время заявлять о вычетах

Удачно вкладывая средства в недвижимость, мы порой и не задумываемся, что можем сэкономить при уплате налогов. По закону, государство может снизить налоговую нагрузку, предоставляя налоговый вычет. Проще говоря, человеку возвращают часть уже уплаченного им подоходного налога.

КАК получить налоговые вычеты, рассказывает заместитель директора Палаты налоговых консультантов, налоговый консультант Ирина Давидовская.

Итак, вы покупаете жилье, значит, имеете право на имущественный налоговый вычет. Под жильем понимается жилой дом, квартира или доля (доли) в них. С 1 января 2007 г. в этот список добавлены еще и комнаты.

«Прощенные» налоги

ЕСЛИ в прошлом году вы приобрели недвижимость, то не забудьте посетить налоговую инспекцию в удобное время. Визит туда с целью получения данного имущественного налогового вычета не ограничен предельным сроком подачи налоговой декларации за 2006 год. Для получения имущественного налогового вычета необходимо заполнить налоговую декларацию, написать заявление о том, что хотите получить имущественный налоговый вычет, предоставить справку с места работы о доходе за 2006 год. И, в зависимости от того, на что были потрачены средства, предоставить документы, подтверждающие произведенные налого­плательщиком расходы.

После того как налоговики проверят документы, вам вернут 13% от потраченных средств. Однако сумма расходов, с которой предоставляют вычет, не может превышать 1 млн. рублей. То есть, если вы купили квартиру за 3 млн. рублей, вам вернут не 390 тыс., а только 130 тыс. рублей. Не лимитируются расходы на погашение процентов по целевым займам и кредитам, фактически израсходованным на приобретение жилья.

Кстати, если приобрели «недострой» и вам пришлось его «доводить до ума», то в отношении расходов на приобретение отделочных материалов, проведение работ по отделке также можете заявить имущественный налоговый вычет с учетом установленного ограничения.

Тот, кто получил доход от продажи жилых домов, квартир, дач, садовых домиков, автомобилей и другого имущества, по закону должен заплатить 13%-й налог. Однако в связи с тем, что граждане могут получить в таком же размере имущественный вычет, они просто освобождаются от его уплаты. Правда, от уплаты налогов освободят, если вы были собственником имущества как минимум в течение 3 лет. А если меньше этого срока, то «простят» только 1 млн. руб. при продаже недвижимого имущества.

К примеру, продали квартиру за 3 млн. руб., отнимите от этой суммы 1 млн. рублей. Оставшаяся сумма и будет облагаться налогом.

Немного другие правила установлены в отношении иного имущества, например, при продаже автомобиля. Если данное имущество находилось в собственности менее трех лет, то размер имущественного налогового вычета ограничен 125 тыс. рублей.

Налогоплательщики, которые продали свое имущество в 2006 г., обязаны подать налоговую декларацию не позднее 2 мая 2007 года.

Бонус за оплату

САМЫМИ популярными налоговыми вычетами среди россиян считаются социальные. Схема их получения такая же, как и имущественных, - после подачи заявления, налоговой декларации и ряда документов в налоговую инспекцию. Предоставляют их в отношении расходов на благотворительность, обучение или оплату медицинских услуг. Сумма расходов на благотворительные цели ограничена 25% от полученного в течение года дохода. Сумма расходов на обучение или лечение, с которой возвращают уплаченный налог, также ограничена. Ее «потолок» по расходам за 2006 г. составляет 38 000 руб., поэтому максимальная сумма 13%­го налогового вычета - 4 940 рублей. Со всей суммы расходов возвращают средства, если они были по­трачены на дорогостоящее лечение. Перечень его видов определен Постановлением правительства №201.

С 2007 г. сумма социального налогового вычета по расходам на обучение и лечение увеличится с нынешних 38 000 руб. до 50 000. Соответственно, предельная сумма налога, которая может быть возвращена, составит 6 500 рублей.

Помните, что получить социальный налоговый вычет можно как в отношении расходов на свое обучение, так и расходов за обучение детей, если им не более 24 лет и они учатся на дневном отделении. Что касается самих налогоплательщиков, то все равно, на каком отделении они постигают азы науки. Единственное условие - учебное учреждение должно иметь соответствующую лицензию.

Что касается социального налогового вычета за медицинские услуги, то его можно получить по расходам на лечение не только самого налогоплательщика, но и супруга или супруги, своих родителей и детей в возрасте до 18 лет. Поэтому всякий раз, когда вас просят в больнице что-то оплатить, требуйте чеки. Но учтите, что мед­учреждения, где были получены услуги, должны находиться на территории России и иметь лицензии на предоставление медицинских услуг.

Если вам пришлось в течение года тратиться на лекарства, то для получения вычета не надо забывать, что выписывать рецепт должен только лечащий врач. Помимо обычного рецепта для аптеки должен быть еще один - с пометкой для налоговых органов. А лекарства вписаны в перечень лекарственных средств, утвержденных правительством. Ну и конечно же в подтверждение того, что вы приобрели лекарство, должен быть чек.

Рената МОСКАЛЬЧУК

АРГУМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА

Какие изменения ждут налогоплательщиков

ПРОЦЕСС реформирования российской налоговой системы близок к завершению. Аналитики утверждают, что длившаяся почти 15 лет реформа по своей масштабности не имеет аналогов. Структурно российская налоговая система максимально приближена к системам развитых стран.

Как рассказывает директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов Илья ТРУНИН, благодаря различным мероприятиям в налоговой политике, за последние 6 лет удалось значительно облегчить налоговую нагрузку на экономику страны. Несмотря на серьезные бюджетные ограничения, реформа обеспечила заметное снижение налогового бремени. А это практически 6,5% от валового внутреннего продукта. Правда, в ближайшие 3 года таких глобальных изменений в налоговой политике не предвидится, но некоторые направления все же будут совершенствоваться.

Уже точно известно, что налог на доходы физических лиц со ставкой в 13% себя оправдал, поэтому меняться не будет. Об этом четко указал президент в своем бюджетном послании. Однако он заметил, что необходимо эти затраты населению компенсировать. Поэтому уже начиная с 2007 г. будут внесены корректировки в порядок применения некоторых норм этого налога.

К перечню социальных вычетов добавятся еще и расходы по взносам на добровольное личное медицинское страхование. А в 2008 г. список вычетов должен пополниться за счет отчислений россиян на добровольное пенсионное страхование.

Также налоговики собираются до 2009 г. объединить суммы расходов, с которых предоставляются вычеты за лечение и обучение. Благодаря этому они увеличатся. Поэтому можно будет вернуть уже не около 5 тыс. руб., как в этом году, а намного больше.

В 2009 г. устранят несправедливость в отношении тех, кто продал квартиру, но был ее собственником меньше 3 лет. То есть освободят от налогов за продажу. Но с оговоркой, что до приватизации человек проживал в этой «недвижимости» не менее 3-5 лет.