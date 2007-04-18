//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Время заявлять о вычетах

2 мая заканчивается срок подачи налоговых деклараций

№ 16(50) от 19.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Время заявлять о вычетах
За покупку квартиры возвращают часть денег

  Удачно вкладывая средства в недвижимость, мы порой и не задумываемся, что можем сэкономить при уплате налогов. По закону, государство может снизить налоговую нагрузку, предоставляя налоговый вычет. Проще говоря, человеку возвращают часть уже уплаченного им подоходного налога.

  КАК получить налоговые вычеты, рассказывает заместитель директора Палаты налоговых консультантов, налоговый консультант Ирина Давидовская.

 Итак, вы покупаете жилье, значит, имеете право на имущественный налоговый вычет. Под жильем понимается жилой дом, квартира или доля (доли) в них. С 1 января 2007 г. в этот список добавлены еще и комнаты.

«Прощенные» налоги

 ЕСЛИ в прошлом году вы приобрели недвижимость, то не забудьте посетить налоговую инспекцию в удобное время. Визит туда с целью получения данного имущественного налогового вычета не ограничен предельным сроком подачи налоговой декларации за 2006 год. Для получения имущественного налогового вычета необходимо заполнить налоговую декларацию, написать заявление о том, что хотите получить имущественный налоговый вычет, предоставить справку с места работы о доходе за 2006 год. И, в зависимости от того, на что были потрачены средства, предоставить документы, подтверждающие произведенные налого­плательщиком расходы.

 После того как налоговики проверят документы, вам вернут 13% от потраченных средств. Однако сумма расходов, с которой предоставляют вычет, не может превышать 1 млн. рублей. То есть, если вы купили квартиру за 3 млн. рублей, вам вернут не 390 тыс., а только 130 тыс. рублей. Не лимитируются расходы на погашение процентов по целевым займам и кредитам, фактически израсходованным на приобретение жилья.

 Кстати, если приобрели «недострой» и вам пришлось его «доводить до ума», то в отношении расходов на приобретение отделочных материалов, проведение работ по отделке также можете заявить имущественный налоговый вычет с учетом установленного ограничения.

 Тот, кто получил доход от продажи жилых домов, квартир, дач, садовых домиков, автомобилей и другого имущества, по закону должен заплатить 13%-й налог. Однако в связи с тем, что граждане могут получить в таком же размере имущественный вычет, они просто освобождаются от его уплаты. Правда, от уплаты налогов освободят, если вы были собственником имущества как минимум в течение 3 лет. А если меньше этого срока, то «простят» только 1 млн. руб. при продаже недвижимого имущества.

 К примеру, продали квартиру за 3 млн. руб., отнимите от этой суммы 1 млн. рублей. Оставшаяся сумма и будет облагаться налогом.

 Немного другие правила установлены в отношении иного имущества, например, при продаже автомобиля. Если данное имущество находилось в собственности менее трех лет, то размер имущественного налогового вычета ограничен 125 тыс. рублей.

 Налогоплательщики, которые продали свое имущество в 2006 г., обязаны подать налоговую декларацию не позднее 2 мая 2007 года.

Бонус за оплату

 САМЫМИ популярными налоговыми вычетами среди россиян считаются социальные. Схема их получения такая же, как и имущественных, - после подачи заявления, налоговой декларации и ряда документов в налоговую инспекцию. Предоставляют их в отношении расходов на благотворительность, обучение или оплату медицинских услуг. Сумма расходов на благотворительные цели ограничена 25% от полученного в течение года дохода. Сумма расходов на обучение или лечение, с которой возвращают уплаченный налог, также ограничена. Ее «потолок» по расходам за 2006 г. составляет 38 000 руб., поэтому максимальная сумма 13%­го налогового вычета - 4 940 рублей. Со всей суммы расходов возвращают средства, если они были по­трачены на дорогостоящее лечение. Перечень его видов определен Постановлением правительства №201.

 С 2007 г. сумма социального налогового вычета по расходам на обучение и лечение увеличится с нынешних 38 000 руб. до 50 000. Соответственно, предельная сумма налога, которая может быть возвращена, составит 6 500 рублей.

 Помните, что получить социальный налоговый вычет можно как в отношении расходов на свое обучение, так и расходов за обучение детей, если им не более 24 лет и они учатся на дневном отделении. Что касается самих налогоплательщиков, то все равно, на каком отделении они постигают азы науки. Единственное условие - учебное учреждение должно иметь соответствующую лицензию.

 Что касается социального налогового вычета за медицинские услуги, то его можно получить по расходам на лечение не только самого налогоплательщика, но и супруга или супруги, своих родителей и детей в возрасте до 18 лет. Поэтому всякий раз, когда вас просят в больнице что-то оплатить, требуйте чеки. Но учтите, что мед­учреждения, где были получены услуги, должны находиться на территории России и иметь лицензии на предоставление медицинских услуг.

 Если вам пришлось в течение года тратиться на лекарства, то для получения вычета не надо забывать, что выписывать рецепт должен только лечащий врач. Помимо обычного рецепта для аптеки должен быть еще один - с пометкой для налоговых органов. А лекарства вписаны в перечень лекарственных средств, утвержденных правительством. Ну и конечно же в подтверждение того, что вы приобрели лекарство, должен быть чек.

Рената МОСКАЛЬЧУК 

АРГУМЕНТ СПЕЦИАЛИСТА

Какие изменения ждут налогоплательщиков

 ПРОЦЕСС реформирования российской налоговой системы близок к завершению. Аналитики утверждают, что длившаяся почти 15 лет реформа по своей масштабности не имеет аналогов. Структурно российская налоговая система максимально приближена к системам развитых стран.

 Как рассказывает директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов Илья ТРУНИН, благодаря различным мероприятиям в налоговой политике, за последние 6 лет удалось значительно облегчить налоговую нагрузку на экономику страны. Несмотря на серьезные бюджетные ограничения, реформа обеспечила заметное снижение налогового бремени. А это практически 6,5% от валового внутреннего продукта. Правда, в ближайшие 3 года таких глобальных изменений в налоговой политике не предвидится, но некоторые направления все же будут совершенствоваться.

 Уже точно известно, что налог на доходы физических лиц со ставкой в 13% себя оправдал, поэтому меняться не будет. Об этом четко указал президент в своем бюджетном послании. Однако он заметил, что необходимо эти затраты населению компенсировать. Поэтому уже начиная с 2007 г. будут внесены корректировки в порядок применения некоторых норм этого налога.

 К перечню социальных вычетов добавятся еще и расходы по взносам на добровольное личное медицинское страхование. А в 2008 г. список вычетов должен пополниться за счет отчислений россиян на добровольное пенсионное страхование.

 Также налоговики собираются до 2009 г. объединить суммы расходов, с которых предоставляются вычеты за лечение и обучение. Благодаря этому они увеличатся. Поэтому можно будет вернуть уже не около 5 тыс. руб., как в этом году, а намного больше.

 В 2009 г. устранят несправедливость в отношении тех, кто продал квартиру, но был ее собственником меньше 3 лет. То есть освободят от налогов за продажу. Но с оговоркой, что до приватизации человек проживал в этой «недвижимости» не менее 3-5 лет.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал доклад Института исследований в сфере безопасности Евросоюза и Оборонного колледжа НАТО о перспективах сотрудничества альянса и ЕС.

//В мире

Министр инфраструктуры Украины Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет над Владивостоком украинский флаг

Министр инфраструктуры Украины Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет над Владивостоком украинский флаг

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет украинский флаг над Владивостоком. Он прокомментировал высказывание президента Франции.

//В мире

Мария Захарова высказалась по поводу желания министра Омельяна воодрузить флаг Украины во Владивостоке

Мария Захарова высказалась по поводу желания министра Омельяна воодрузить флаг Украины во Владивостоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу желания украинского министра Владимира Омельяна водрузить флаг Украины во Владивостоке.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Основная причина протестов в том, что подрастающая молодежь не знает не то что истории, но и даже недавнего прошлого

Основная причина протестов в том, что подрастающая молодежь не знает не то что истории, но и даже недавнего прошлого

//Наука

В США раскритиковали робота "Федора"

В США раскритиковали робота "Федора"

Роботы помогут человечеству в освоении космоса, однако они никогда не смогут полностью заменить людей. Так считает бывший астронавт NASA Скотт Келли, более года проживший на МКС.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара

Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что зависимость мира от доллара США как резервной валюты сопряжена с крайним риском и предложил выбрать альтернативой новую электронную валюту.

//Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время публично расскажет о своей болезни

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время публично расскажет о своей болезни

Актриса Анастасия Заворотнюк в ближайшее время публично расскажет о своей болезни. Концертный директор актрисы Стас Христов рассказал, что сейчас он ведет переговоры с одним из ведущих телеканалов.

//Шоу-бизнес

Рок-музыкант Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом

Рок-музыкант Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом

Рок-музыкант Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом. 68-летний российский актер, поэт и радиоведущий находится в реанимации. Сегодня появилось сообщение об отмене ближайших концертов исполнителя.

//Политика

Макрон проводит встречу с Трампом во Франции

Макрон проводит встречу с Трампом во Франции

//Новости партнеров

//Культура

В Москве похоронили актрису Александру Назарову

В Москве похоронили актрису Александру Назарову

В субботу, 24 августа, в Москве простились с народной артисткой России Александрой Назаровой. В театре им. Ермоловой, где работала актриса, сообщили, что ее похоронили на Троекуровском кладбище.

//Происшествия

В Нью-Йорке мужчину насмерть раздавил лифт

В Нью-Йорке мужчину насмерть раздавил лифт

В Нью-Йорке причиной смерти местного жителя стал лифт. Как сообщает ABC News, трагедия разыгралась, когда американец выходил из кабины. Двери начали закрываться, однако лифт неожиданно рухнул вниз.

//Новости СМИ2

//Общество

Ученые нашли главный секрет успеха карьеристов

Ученые нашли главный секрет успеха карьеристов

Психологи сумели определить причину мотивации успешных людей. Это не жадность, но названная черта характера, как правило, относится к негативным.

//Политика

Дональд Туск предложил пригласить на саммит G7 Украину

Дональд Туск предложил пригласить на саммит G7 Украину

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не может согласиться с предложением пригласить РФ обратно в G7, призвав подумать над идеей позвать на следующую встречу Украину - как гостя.

//Наука

Стыковка "Союза" с МКС перенесена на понедельник

Стыковка "Союза" с МКС перенесена на понедельник

Специалисты Центра управления полетами отказались от намерения вторично попытаться состыковать станцию и корабль в субботу, поэтому стыковка космического корабля "Союз" с МКС перенесена на понедельник.

//Метеоновости

На Сочи движется мощный шторм

На Сочи движется мощный шторм

На территории курортного города Сочи в период с 18:00 24 августа до 18:00 25 августа пройдет сильнейший дождь с грозой. Ожидается усиление ветра, местами порывы будут достигать 12-15 м/с.

//В мире

При Зеленском власти уже похвастались ростом зарплат в три раза

При Зеленском власти уже похвастались ростом зарплат в три раза

Минималка выросла в три раза, средняя заработная плата увеличилась вдвое. Таковы данные украинского Министерства социальной политики. Ведомство опубликовало отчет.

//Общество

В Москве на проспекте Сахарова развернули флаг-рекордсмен

В Москве на проспекте Сахарова развернули флаг-рекордсмен

Флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь дня российского триколора прошел в российской столице на проспекте Академика Сахарова в субботу, 24 августа. Участники развернули полотно из 2 тысяч маленьких флагов.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Анфиса Чехова недавно встречалась с Анастасией Заворотнюк. В основном говорили о детях и еде

Анфиса Чехова недавно встречалась с Анастасией Заворотнюк. В основном говорили о детях и еде

Анфиса Чехова несколько месяцев назад, в середине весны встречалась с Анастасией Заворотнюк на одном из мероприятий в Ереване. Она не заметила никакого подозрительного пореза на шее Насти.

//Здоровье

Ученые рассказали, почему бодибилдеры могут быть умнее аспирантов

Ученые рассказали, почему бодибилдеры могут быть умнее аспирантов

Человек может стать умнее благодаря физическим упражнениям. Таковы результаты исследований американских антропологов из университета Аризоны. Они опубликованы в журнале «Trends in Neurosciences».

//Спорт

Агент Абрамов: Заявление Кикнадзе о готовности продать Миранчуков – плохой посыл

Агент Абрамов: Заявление Кикнадзе о готовности продать Миранчуков – плохой посыл

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб готов продать братьев Миранчук. Затем Антон Миранчук сказал в эфире «LokoLeaks», что не прочь продолжить карьеру либо в Испании (конкретно в «Валенсии»), либо «в клубах первой пятерки-семерки чемпионата Германии».

//Общество

Под Калугой трое взрослые и двое детей погибли в ДТП с участием бетономешалки

Под Калугой трое взрослые и двое детей погибли в ДТП с участием бетономешалки

Страшное ДТП произошло в субботу, 23 августа, утром под Калугой в районе деревни Крутицы. В результате столкновения бетоновоза "Мерседес" и легкового автомобиля KIA Sportage погибли пять человек.

//Шоу-бизнес

Канделаки рассказала, что временами ей снятся провокационные сны

Канделаки рассказала, что временами ей снятся провокационные сны

Тина Канделаки на своей страничке в социальной сети Instagram призналась, что иногда ей снятся кошмары. Недавно во время отдыха на греческом побережье известной телеведущей приснился страшный сон.

//Общество

Зеленский признался, что утренние смс ему присылает не жена

Зеленский признался, что утренние смс ему присылает не жена

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, с чего у него начинается утро. Признание прозвучало во время праздничных мероприятий, посвященных независимости государства.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Опубликовано предсказание Тамары Глобы о России после Путина и новом президенте
2

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
3

На Украине придумали способ заставить Россию «пожалеть» о присоединении Крыма
4

Политолог раскрыл причину ненависти украинцев к присоединившемуся к России Крыму
5

Анна Михалкова призналась, что заставило ее похудеть

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры