Кого испортит «рабочий вопрос»

В Минздравсоцразвития РФ вновь вернулись к вопросу о реформе трудового законодательства. На днях заместитель министра Александр Сафонов заявил, что Госдума уже в мае возьмётся за разработку концепции реформы, а через два года Трудовой кодекс существенно изменится. Чиновники, успокаивая народ, твердят, что документ собираются всего лишь приблизить к реалиям сегодняшнего дня, закрепив там новые понятия (например, «дистанционная занятость» или «заёмный труд»). Пессимисты почти уверены: в ведомстве собрались прислушаться к требованиям работодателей, которые уже не первый год твердят об излишней лояльности главного трудового документа.

Как сообщил Сафонов, первым делом законодатели будут пересматривать нормы, касающиеся заработной платы. Правда, ничего конкретного замминистра не сообщил. По его словам, законодатели займутся «определением места минимального размера оплаты труда при начислении компенсации при увольнении и в других случаях». Остаётся надеяться, что в ведомстве наконец-то возьмутся за самый «больной» вопрос, связанный с МРОТ, – о том, включать ли в его «твёрдый» размер надбавки и премии. Сегодняшняя практика такова, что работодатели устанавливают оклады ниже МРОТ, а остальное выдают работнику в форме доплаты. Профсоюзы уже который год бьются над тем, чтобы уровню МРОТ по закону соответствовала не месячная получка, а именно оклад. Тем не менее в профсоюзной среде на возможные перемены смотрят весьма пессимистично: там уверены, что реформу начинают не с того конца. По мнению Генерального инспектора труда Федерального координационного совета профсоюзов СОЦПРОФ Сергея Храмова, главное зло нынешней системы трудовых отношений – сдельно-премиальная схема оплаты труда.

«В Европе заработок зависит от двух ключевых параметров: квалификации и рабочего времени, – рассказывает Храмов. – Тарифные ставки разрабатываются и устанавливаются совместно с профсоюзами, которые следят за тем, чтобы размер этих ставок был достойным. Премия является именно премией – поощрительной выплатой за результаты выше нормы. В России всё наоборот. Премия включена в структуру заработной платы, и её размер может меняться месяц от месяца в зависимости от показателей эффективности работы. Например, в компании «Сургутнефтегаз» премия может составлять до 60% в структуре зарплаты. На мой взгляд, это ненормально. Самое опасное последствие такого подхода в том, что люди, стремясь заработать, игнорируют нормы безопасности труда. Трагедия на шахте «Распадская», где шахтёры завешивали телогрейками датчики уровня метана, никого ничему не научила».

К сожалению, от сдельно-премиальной системы Россия не только не избавляется, но и ещё сильнее в ней закрепляется. Ярчайший пример – новые системы оплаты труда, на которые сегодня переведены практически все бюджетники страны. Оклад становится минимальным, зато «возможность получить больше за успехи в работе», как выражаются чиновники, раздувается до невероятных масштабов. Вводится масса премий и надбавок, которые руководители зачастую раздают по своему усмотрению. Субъективный фактор становится главным, а работник – всё менее защищённым от произвола руководства.

Как видим, от подобной схемы страдает не только производственная сфера. Пока шахтёры завешивают датчики уровня метана, педагоги изо всех сил бьются за стимулирующую часть зарплаты. А она, к примеру, в числе прочего зависит и от результатов пресловутого ЕГЭ. Отсюда – подсказки учителей на экзаменах, переписка выпускников с педагогом по мобильному телефону прямо в ходе испытания. Учителя, скрутив профессиональное достоинство, подсказывают. Или делают вид, что не замечают ученика, строчащего сообщение. А что делать? Быть голодными, но честными сегодня не хочется никому. Вот в каком направлении стоило бы провести реформу! Но у власть имущих, как обычно, своё мнение…

Минздрав выходит из засады?

Как бы ни были осторожны власть имущие в своих высказываниях, граждане, услышав о реформе трудового законодательства, тут же заподозрили неладное. Поползли пугающие слухи: мол, Минздрав решил «амнистировать» скандальные поправки, за которые выступает Российский союз промышленников и предпринимателей. (Народ уже окрестил эти поправки «прохоровскими» – по имени несостоявшегося президента страны и главного идейного вдохновителя перемен в трудовой сфере.) Напомним: речь идёт о 60-часовой рабочей неделе, более частом использовании срочных трудовых договоров, упрощённой процедуре увольнения. Суждено ли сбыться пугающим прогнозам?

«На мой взгляд, опасения обоснованны, – считает политолог Павел Салин. – Примечательно, что Минздрав вышел со своей инициативой сразу же после выборов. Объясняется это просто: вновь вступили в игру лоббисты от бизнеса. Все предыдущие месяцы они вынуждены были молчать, чтобы не портить рейтинг фавориту президентской гонки. Сейчас им дали зелёный свет. Тем не менее слов о конкретных действиях в ближайшее время ждать не стоит. Власть имущие пока осторожно прощупывают почву и не хотят пугать народ непопулярными переменами. Новости появятся к маю, когда будет сформировано новое правительство и назначен человек, который и возьмёт на себя ответственность за жёсткие реформы».