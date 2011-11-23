Кандидаты на исчезновение

На днях Минобрнауки подарило жителям страны очередную тему для дискуссий. Представитель ведомства Елена Нечаева объявила о намерении министерства пересмотреть порядок присвоения учёных степеней.

«В новом проекте положения о диссертационных советах нет кандидатских советов. Они могут либо привести себя в соответствие с новыми требованиями, усилив качественный состав, либо закрыться», – заявила чиновница на заседании в Минобрнауки. Эту фразу многие поняли как желание отменить кандидатскую степень.

Спешим успокоить тех, кого встревожила новость: об упразднении степени кандидата наук на данном этапе речи нет. Писать и защищать кандидатские диссертации можно будет по-прежнему. По крайней мере, в проекте приказа Минобрнауки о диссертационных советах понятие «кандидатская диссертация» сохранено. В ведомстве планируют всего лишь пересмотреть порядок формирования диссертационных советов, которые принимают и рассматривают работы претендентов.

Сегодня в России существуют две группы диссертационных советов. Первая группа имеет право рассматривать только кандидатские диссертации, вторая – кандидатские и докторские. Отличаются они в первую очередь количеством входящих в их состав докторов наук: в первом случае их должно быть не менее пяти, во втором – не менее семи. По планам Минобрнауки, «исключительно кандидатских» советов в России остаться не должно. Им предложат обновить свой состав и продолжить свою работу на более высоком уровне – с правом присуждать не только кандидатскую, но и докторскую степень. Именно об этом пыталась сказать г-жа Нечаева.

Тем не менее в дальней перспективе звание кандидата наук может действительно уйти в историю. Болонский процесс, который уже поделил студентов на бакалавров и магистров, возможно, получит своё продолжение в сфере послевузовского образования. Дело в том, что, по «болонским» стандартам, звания бакалавра и магистра считаются учёными степенями (к слову, итоговая аттестационная работа выпускника магистратуры называется не дипломной, как привыкли в России, а диссертационной). Третья, высшая ступень – доктор наук. Так что вполне возможно, магистратура по своему смыслу приблизится к нынешней аспирантуре, а выпускники вуза, пожелавшие продолжить образование, будут претендовать сразу на докторскую степень.

«На мой взгляд, такие перемены бессмысленны, – считает Раиса Горячева, член комиссии по образованию Госдумы РФ. – Менять нужно не название учёных степеней, а их сущность: сегодня научная значимость диссертационных работ снизилась до критического уровня. Чтобы исправить ситуацию, нужна кропотливая, комплексная работа. А новая «вывеска» вряд ли спасёт положение».